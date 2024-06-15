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В ДТЭК заявили о существенном ограничении: какие графики ввели в Киеве

Александр Литвин
Коммуналка
1 минута
1,6 т.
Когда не будет электроэнергии

В Киеве графики отключения электроэнергии 15 июня будут действовать с 08:00 до 23:00. То есть отключение ожидается в течение всего дня.

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"Имеем существенные ограничения. Графики будут действовать с 08:00 до 23:00. Как сообщает Укрэнерго, это связано с выводом в ремонт очередного блока АЭС и значительным потеплением", - написал гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

Пример графика в Киеве

Как отмечают в ДТЭК, важно использовать электроэнергию экономно.

  • Что делать, если у вас нет света в белой зоне? Оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
  • Что делать, когда в сети говорят, что у вас свет есть, а у вас его нет? Сначала выяснить у электрика вашего дома, нет ли какой-либо аварии в доме. Если нет, оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
  • "Что делать, когда у соседа есть свет, а у вас нет? Порадоваться за соседа, потому что уже через некоторое время он будет за вас радоваться", – объяснял Коваленко.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются:

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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