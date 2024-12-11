В ДТЭК рассказали, почему не по всей Украине действуют графики отключения электроэнергии

В Украине графики отключения электроэнергии применяют не только в случае, если россияне повредили генерацию (производство тока), также графики вводятся и после повреждения сетей передачи электроэнергии. Там, куда есть возможность передать ток, графики могут отменить быстрее (или не вводить их).

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Об этом в ответ на вопрос, "почему на западе Украины не выключают свет?", ответили в компании ДТЭК. Графики отключения вводят, когда электроэнергии не хватает. Это может происходить по двум причинам: электростанции не могут изготовить достаточно электроэнергии или нарушенные сети передачи тока.

"Целостность электросетей так же важно, как и производства электроэнергии. Россияне это понимают и именно поэтому пытаются повредить сети", – рассказывают в ДТЭК. Там, куда можно передавать ток, графики могут отменять. В то время как они могут действовать в тех регионах, где до сих пор усложнена передача тока.

Что делать, если ток должен быть по графику, а его нет

Если по вашему адресу не проводятся аварийные или плановые работы, необходимо убедиться, что нет повреждений в доме. Следовательно, следует сделать следующее:

Обратитесь в ОСМД, ЖСК или управляющую компанию для проверки состояния внутридомовых сетей. Если проблема не у них, ОСМД или управляющая компания подаст нам заявку для решения проблемы.

"Чтобы быстро вернуть свет в дом, важно знать где произошла авария и кто отвечает за эту часть сетей: ДТЭК Киевские электросети отвечают за энергооборудование и электролинии, доставляющие электричество в ваш дом. ОСМД, ЖСК или управляющая компания - за сети внутри многоквартирных домов. Владелец квартиры или дома – за проводку внутри жилья", – объясняют в ДТЭК.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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