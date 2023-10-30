Уничтожили 50% энергосистемы: стало известно, сколько энергообъектов Украины повредила в прошлом году РФ

"Страна-террористка Россия во время прошлогодних обстрелов повредила 270 объектов энергетики в Украине. Это составляет около 50% всей энергосистемы страны. В первый "сезон" таких атак нанесли ущерб на $9 млрд.

Об этом рассказал СЕО компании Yasno Сергей Коваленко в интервью LIGA.net. Он добавил, что только в первый день обстрелов, 10 октября, кафиры повредили 11 энергетических объектов в 8 областях Украины.

"Я могу уверенно сказать, что есть развалившиеся под ноль объекты, и они не подлежат восстановлению, только строить заново. И это не месяцы, а годы. Плюс большие инвестиции", - подчеркнул Коваленко.

Он также добавил, что система способна после восстановления выполнять задачи по генерации и передаче. Компания ДТЭК уже отремонтировала 18 энергоблоков. Два энергоблока расконсервировали и они дали +500 МВт.

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"Есть пример августа. В августе много генерирующих мощностей было еще на ремонте. И август был очень насыщен по потреблению. Он был жаркий. В Киеве была даже неделя, где мы достигли потребления на уровне зимы. Кондиционеры все включили и потребление резко возросло. И система выдержала. И всем достаточно было электроэнергии. Август для нас – это та история, которая показывает, что система готова. Какая ее устойчивость – это уже другое дело", – подытожил СЕО Yasno.

Как писал ранее OBOZ.UA, в Киевской области 29 октября без света было 72 674 дома. Аварии на сетях возникли из-за ухудшения погодных условий в субботу, 28 октября, и падения деревьев на провода из-за сильного ветра.

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