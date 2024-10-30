Отключения света могут длиться до 8 часов: в 'Укрэнерго' готовятся к самой тяжелой зиме за последние три года

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что они сейчас готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения зимы 2024-2025. Ожидается, что она будет одной из самых трудных за последние три года, света может не быть до восьми часов.

Видео дня

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт. По его словам, упомянутые три варианта учитывают, в том числе, и самый худший сценарий с продолжением массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети и объектов генерации.

"При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", – сказал Брехт.

Он напомнил о том, что весной из-за обстрелов РФ Украина потеряла 9 ГВт генерирующей мощности – это равно летнему потреблению электроэнергии Нидерландами или ночному потреблению электроэнергии Украиной летом.

По словам Брехта, это "значительная потеря", но "Укрэнерго" собирается восстановить эти мощности и имеет соответствующий план.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из ЕС в Украину вырастет до 2,1 ГВт, что позволит обеспечить стабильность энергоснабжения во время зимы. Дополнительные 250 МВт для аварийной помощи с ЕС гарантируют оперативную поддержку в случае критических потребностей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!