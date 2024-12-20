Украинцы стали меньше потреблять электроэнергии: что будет с отключениями 20 декабря

В Украине снизился уровень потребления электроэнергии. Причина – потепление. При этом 20 декабря не планируется вводить графики отключений света.

Видео дня

О снижении потребления сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

20 декабря по состоянию на 7:00 уровень потребления электроэнергии было на 1,8% ниже, чем в предыдущий день.

19 декабря суточный максимум потребления был зафиксирован вечером – он был на 2,8% ниже максимума предыдущего дня.

"Это объясняется повышением температуры воздуха в большинстве областей", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили энергетики, необходимость экономного потребления ресурса сохраняется – особенно с 8:00 до 20:00. В настоящее время, подчеркивается, украинцам следует не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Дело в том, отмечается, что "сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после двенадцати массированных атак россиян с начала этого года". А потому в ней сохраняется значительный дефицит мощности.

В то же время, гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко ранее сообщил: 20 декабря отключать свет в Украине не планируют. При этом он также напомнил о необходимости экономить электроэнергию.

Впрочем, всегда следует учитывать, что ситуация с графиками может неожиданно измениться. Это происходит из-за того, что энергосистема страны весьма динамична. Чтобы не пропустить важные обновления, потребителям нужно следить за графиками на официальных ресурсах своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же энергоэксперта Александра Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Потому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно, и часто приходилось отключать больше потребителей, чем необходимо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!