Украинцы стали меньше потреблять электроэнергии: что будет с отключениями 20 декабря
В Украине снизился уровень потребления электроэнергии. Причина – потепление. При этом 20 декабря не планируется вводить графики отключений света.
О снижении потребления сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- 20 декабря по состоянию на 7:00 уровень потребления электроэнергии было на 1,8% ниже, чем в предыдущий день.
- 19 декабря суточный максимум потребления был зафиксирован вечером – он был на 2,8% ниже максимума предыдущего дня.
"Это объясняется повышением температуры воздуха в большинстве областей", – говорится в сообщении.
В то же время, отметили энергетики, необходимость экономного потребления ресурса сохраняется – особенно с 8:00 до 20:00. В настоящее время, подчеркивается, украинцам следует не включать несколько мощных электроприборов одновременно.
Дело в том, отмечается, что "сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после двенадцати массированных атак россиян с начала этого года". А потому в ней сохраняется значительный дефицит мощности.
В то же время, гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко ранее сообщил: 20 декабря отключать свет в Украине не планируют. При этом он также напомнил о необходимости экономить электроэнергию.
Впрочем, всегда следует учитывать, что ситуация с графиками может неожиданно измениться. Это происходит из-за того, что энергосистема страны весьма динамична. Чтобы не пропустить важные обновления, потребителям нужно следить за графиками на официальных ресурсах своих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, по словам же энергоэксперта Александра Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Потому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно, и часто приходилось отключать больше потребителей, чем необходимо.
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