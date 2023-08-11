Украинцы получают платежки за газ с ошибками и российскими фейками: что происходит и как платить 

Украинцы получают платежки от "Нафтогаза" за газ с ошибками. Клиенты правильно указывают суммы в платежках, но получают заниженные суммы. Кроме того, также фейковые платежки распространяют россияне.

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Платежка для доносчика

Среди украинцев распространяют фейковые платежки за газ, отмечают в Facebook "Нафтогаза", в рамках российских информационно-психологических спецопераций "дорисовали" несколько строчек для доносчиков. Мол, за жалобу на "колаборанта" или того, кто уклоняется от призыва, можно получить скидку за газ.

В "Нафтогазе" отмечают: это фейковая информация. "Российские телеграмм-каналы распространяют фальшивую платежку от Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины"...Советуем не доверять сомнительным источникам информации, а особенно тем, что связаны со страной-агрессором)", – говорится в публикации.

Украинцы жалуются на ошибки в платежках

Клиенты "Нафтогаза" также жалуются на ошибочные данные в платежках. Они вовремя и верно указывают показания счетчиков, однако в результате получают платежки, которые не отображают поданные показания.

"С переходом в "Нафтогаз", стало просто не выносимо. Полный Бардак! И передаю показания и плачу за газ, и сверки делаю в ГРМ "Одессагаз". Так всё равно мне "Нафтогаз" долги приписывают. И при этом ссылаются на "Одессагаз", а "Одессагаз" на "Нафтогаз", – жалуется клиентка "Нафтогаза".

В компании советуют обратиться к ним для проверки корректности начислений. "Для проверки информации напишите пожалуйста нам в личные сообщения в мессенджере. Там укажите Ваш номер счета, ФИО его владельца и отправьте фото или скриншоты чеков (квитанций) об оплате, чтобы там было видно время, дату, сумму платежа, реквизиты и ФИО плательщика. Вместе с Вами во всем разберемся!" – говорится в публикации.

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