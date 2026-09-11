Украинцы получат новые платежки за газ: что изменится с 1 октября

С 1 октября 2026 года в Украине изменятся требования к платежным документам за газ. Обновленный счет будет содержать больше информации о начислениях, а данные о потребленном газе и его распределении можно будет подавать в одном документе. При этом это не означает, что абсолютно все украинцы автоматически будут получать одну платежку вместо двух.

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Изменения предусмотрены постановлением НКРЭКУ №541 от 14 апреля 2026 года. Оно вступает в силу 1 октября. Регулятор объяснял, что новые требования должны сделать платежки более понятными для бытовых потребителей и установить единый подход к их оформлению.

Что будет в новой платежке за газ

Главное изменение касается самого вида и содержания счета. Документ будет иметь стандартизированную форму и должен содержать определенный перечень информации о начислениях:

данные об объеме потребленного газа;

составляющие платежа;

актуальные данные по расчетам – в частности, информация о задолженности или переплате, если они есть.

Также счет за потребленный природный газможно будет предоставлять вместе со счетом за его распределение. При этом сами по себе два платежа не исчезнут – речь идет лишь о том, что информацию о них разрешат объединять в одном платежном документе. НКРЭКУ не устанавливает для всех потребителей переход на одну платежку.

Новые правила также предусматривают возможность получать платежный документ в бумажной или электронной форме. Электронный формат может быть доступен через личный кабинет или другие сервисы поставщика или оператора – в зависимости от того, какие способы обслуживания он предлагает потребителям.

Сам факт изменения формы платежки не означает появления нового платежа или автоматического повышения стоимости газа. Как и раньше, потребитель платит за сам природный газ своему поставщику, а отдельной услугой является его распределение оператором газораспределительной системы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Нафтогаз" обновил свое официальное приложение"Куб". С его помощью теперь можно платить не только за газ, но и за электроэнергию.

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