Украинцы платят за свет 20 грн/кВт*ч: для кого действует такой "тариф"

Конечная стоимость электроэнергии от зарядных систем типа "экофлоу" составляет около 14-15 грн/кВт*ч. От генератора же еще больше – около 20 грн.

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Об этом рассказал генеральный директор Д.Трейдинг (энерготрейдер группы ДТЭК) Дмитрий Маляр. Отметив: дополнительная проблема зарядных станций – высокая стоимость ремонта оборудования.

"Когда ты покупаешь "экофлоу" или другое решение, цена производимой этим инвертором электроэнергии – около 14-15 грн/кВт*ч. ... Из генератора наиболее дорогая электроэнергия, это около 20 грн/кВт*ч", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: владельцам генераторов также нужно тратить деньги на закупку топлива к нему, что "очень затратно". Тем не менее, признал Маляр, это единственный управляемый способ зимой производить электроэнергию – потому что "ты не зависишь от солнца, не зависишь от того, есть ли в сети электроэнергия, чтобы зарядить свой инвертор с аккумулятором, но это затратно и это не решение для одной квартиры".

В то же врем он признал: хотя инверторы и аккумуляторы и не производят энергию – а лишь отдают ранее накопленную из сети (за которую тоже нужно платить), это фактически единственный вариант обеспечения себя ресурсом для жильцов многоквартирных домов. "Это инструмент, которым можно запастись электричеством, но за счет того, кто эти инверторы не купил", – объяснил энергетик.

Напомним, для населения в Украине тариф на электроэнергию повысили с июня: с 2,63 до 4,32 грн за 1 кВт*ч. В августе стоимость электроэнергии пересматривать не будут, ведь текущий тариф был принят до мая 2025 года.

Как выбрать EcoFlow

Для определения же, какая именно станция вам нужна, можно воспользоваться распространяемым в соцсетях калькулятором для зарядных станций. Для этого нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

Сам калькулятор находится по ссылке. При этом его автор подчеркнул: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов.

"Я не несу никакой ответственности за возможные ошибки в результатах или данных. Пожалуйста, перечисли все сам, учитывая параметры конкретных устройств", – предупредил автор калькулятора.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькуляторе, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:

Wi-Fi роутер мощностью 12 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

телевизор на 75 Вт, 2 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:

минимальная емкость станции – 2 640 Вт*час;

минимальная пусковая мощность – 397 Вт;

минимальная рабочая мощность – 197 Вт.

Также программа выдает список подходящих зарядных станций – без указания мест, где их можно купить. При этом стоит помнить: в списке представлены не все существующие на рынке станции – только несколько для примера. В конкретном случае калькулятор советует купить.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, руководитель службы энергетической компании в Черновицкой области присвоил 2,2 млн грн на поставках электроэнергии. Ресурс для освещения одного из городов подавали по завышенным ценам, сверх установленного тарифа.

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