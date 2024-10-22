Украинцы платят за электроэнергию по разным тарифам: как перейти на более выгодный

В Украине для населения действует общий тариф – 4,32 грн/кВт*ч. Однако бывают случаи, когда платить можно меньше. Это касается двух случаев. При этом для перехода на особые тарифы необходимо подать заявление, а в некоторых случаях пройти определенную процедуру. Итак:

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, платить меньше за электроэнергию могут те, кто имеет только электрическое отопление

Такая норма действует с 1 октября по 30 апреля на объем электроэнергии в размере 2 тыс. кВт*ч в месяц. Такие потребители могут платить за ток по тарифу в 2,64 грн/кВт*ч. Однако если потратить за месяц 2001 кВт*ч тока, то за весь объем придется платить уже по тарифу 4,32 грн. В результате за 2000 кВт*ч можно платить 5280 грн, а за 2001 кВт*ч – уже 8644,3 грн.

Это правило должно поощрять украинцев, имеющих электрическое отопление, тратить не более 2 тыс. кВт*ч. Здесь следует отметить, что воспользоваться льготным тарифом на отопление могут далеко не все. В техническом паспорте на квартиру или дом должно быть указано, что тип отопления – электрический. Если у вас централизованное отопление и, например, электрический теплый пол или если в вашем доме по проекту должно быть централизованное отопление, но оно почему-то не работает, льготного тарифа не будет.

"Нужно понимать, если в частном доме просто отсутствует печное отопление или газовый котел, камин и т. д., а фактически есть только электрокотел, или когда в многоквартирном доме отсутствует централизованное отопление по каким-то причинам и люди сделали себе "теплые полы", но не соблюдали установленный порядок обустройства электрообогрева, то для них эти льготные цены не будут действовать", – говорится в разъяснении директора ООО "Волыньэлектросбыт" Оксаны Гентиш.

То есть перейти на тариф в 2,64 грн/кВт*ч можно только в ситуации, когда в энергетическом паспорте на объект указано, что квартира или дом должны отапливаться электроэнергией.

особый тариф будет введен для тех, кто установил двухзонный счетчик (или трехзонный).

Любой украинец имеет право купить многозонный (двух- или трех-) счетчик и платить за электроэнергию части суток по специальному тарифу. Для этого необходимо обратиться к поставщику тока и заказать подключение многозонного счетчика. Придется заплатить и за счетчик. Процедура перехода на многозонный тариф может занять несколько недель.

С двухзонным тарифом в период с 23:00 до 07:00 можно платить за ток вдвое меньше – 2,16 грн/квт*ч. А с трехзонным счетчиком действуют три тарифа:

с 23:00 до 07:00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*ч;

с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч;

с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

Трехзонный счетчик следует устанавливать, только если у вас значительное потребление и вы можете контролировать этот период, например не пользоваться током с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00. Относительно двухзонного счетчика. Один из поставщиков электроэнергии предлагает продажу двухзонного счетчика с учетом стоимости доставки и даже установки под ключ за 4099 грн. Предположим, что ежемесячно вы в среднем потребляете 300 кВт*ч электроэнергии. Платеж по действующему тарифу составляет 1296 грн. Если вы установите двухзонный счетчик, 100 кВт*ч будете потреблять ночью и 200 кВт*ч – днем, ежемесячный платеж сократится до 1080 грн. То есть ежемесячно вы будете экономить 216 грн.

В таком случае (при условии, что тариф не изменится) покупка и установка двухзонного счетчика полностью окупится за 19 месяцев, т.е. 1,5 года. Однако если тариф на электроэнергию за этот период снова вырастет, то период окупаемости сократится. Также стоит учитывать, что вы можете найти двухзонный счетчик и за 1,5 тыс. грн (стоимость зависит от характеристик, производителя).

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