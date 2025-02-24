Украинцы обязаны проверять счетчики газа: когда нужно делать поверку и кто за это платит

Украинцам следует проверять газовые счетчики, чтобы гарантировать точный учет потребленного газа, избежать переплат и выявить технические неисправности. Поверка осуществляется периодически в зависимости от типа счетчика, а все расходы покрывает оператор газораспределительной сети.

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Об этом пишет "Нафтогаз". Газовые счетчики являются неотъемлемой частью учета потребляемого газа, от их точности зависит корректность начислений в платежках. Однако, как любой механизм, они со временем могут давать погрешность в измерениях.

Поэтому украинцы должны следить за периодичностью поверки своих счетчиков во избежание возможных переплат или технических неисправностей. В зависимости от характеристик газового счетчика проверка проводится в следующие сроки:

счетчики класса точности 1 – каждые два года;

счетчики класса точности 1,5 – каждые восемь лет.

Помимо периодической поверки, потребитель имеет право инициировать внеочередную проверку счетчика в следующих случаях:

если есть сомнения в правильности показаний;

если был поврежден отпечаток поверочного клейма;

если счетчик не использовался длительное время.

Кто оплачивает поверку газового счетчика

Согласно действующему законодательству, все работы, связанные с периодической проверкой газового счетчика, производятся за счет оператора газораспределительной сети (ГРМ) в вашем регионе. Это включает:

демонтаж счетчика;

транспортировка на проверку;

непосредственную поверку;

монтаж и подключение прибора после проверки.

Что будет, если не совершить поверку вовремя

Если срок поверки счетчика истек и он не был проверен, поставщик газа вправе перевести потребителя на нормативные начисления. Это означает, что объем потребленного газа будет рассчитываться по средним нормам, а не по фактическим показаниям счетчика, что может привести к более высоким платежам. Узнать, когда ваш счетчик должен проходить очередную проверку, можно несколько способов:

проверить соответствующую запись в паспорте прибора;

ознакомиться с информацией в личном кабинете на сайте поставщика газа;

обратиться к оператору ГРМ по месту жительства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году тарифы на газ, отопление и горячую воду останутся неизменными, но с 2026 года возможно их постепенное повышение до рыночных уровней. В то же время, расходы на электроэнергию и другие коммунальные услуги уже выросли на 18,9% за последний год, и этот тренд может продолжиться.

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