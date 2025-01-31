Тарифы на коммуналку увеличат до экономически обоснованных уровней: в НБУ озвучили сроки

В 2025 году тарифы на газ, отопление и горячую воду останутся неизменными, но с 2026 года возможно их постепенное повышение до рыночных уровней. В то же время, расходы на электроэнергию и другие коммунальные услуги уже выросли на 18,9% за последний год, и этот тренд может продолжиться.

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Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ). Согласно отчету, на решение о неизменности тарифов влияют следующие факторы:

мораторий на повышение – будет действовать в течение 2025 для сдерживания административной инфляции;

– будет действовать в течение 2025 для сдерживания административной инфляции; сложная экономическая ситуация – правительство не может допустить резкого роста тарифов, ведь это создало бы дополнительную нагрузку на семейные бюджеты украинцев;

– правительство не может допустить резкого роста тарифов, ведь это создало бы дополнительную нагрузку на семейные бюджеты украинцев; проблемы в энергетическом секторе – повышение тарифов могло бы вызвать еще большее социальное напряжение.

Однако НБУ отмечает, что этот подход имеет свои риски. Государство вынуждено покрывать разницу между рыночными ценами на газ и тарифами для населения, что создает финансовые дисбалансы. Если такая политика будет длиться слишком долго, это может усугубить финансовое состояние государственных энергетических компаний.

Что будет после 2025 года

Национальный банк прогнозирует, что с 2026 года тарифы могут начать постепенно расти, поскольку их нынешняя замороженность является временной мерой. Основные причины возможного повышения тарифов в будущем:

необходимость покрытия расходов энергетических компаний – нынешние цены не отвечают рыночным реалиям;

– нынешние цены не отвечают рыночным реалиям; рост мировых цен на энергоносители – импортный газ и другие ресурсы могут дорожать, что отразится на себестоимости коммунальных услуг;

– импортный газ и другие ресурсы могут дорожать, что отразится на себестоимости коммунальных услуг; требования международных партнеров – для получения финансовой поддержки Украине придется адаптировать тарифы к экономическим реалиям.

По подсчетам НБУ, приведение тарифов к рыночному уровню может прибавить 4,7% к уровню инфляции. Это означает, что даже постепенный рост тарифов отразится на общем уровне цен в стране.

НБУ признает, что сложная ситуация в энергетическом секторе и бюджетный дефицит могут вынудить правительство пересмотреть тарифы еще до 2026 года. Однако пока основной сценарий предусматривает их заморозку до конца 2025 года.

Хотя тарифы на газ, отопление и горячую воду остаются неизменными, рост цен на коммунальные услуги продолжается. По данным НБУ, в 2024 году стоимость электроэнергии и холодной воды выросла, а общие расходы украинцев на жилье и коммунальные платежи повысились на 18,9% по сравнению с 2023 годом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украине не грозит дефицит природного газа до конца нынешнего сезона – то есть, по меньшей мере, до апреля. В то же время при ухудшении погодных условий могут быть применены отключения электроэнергии.

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