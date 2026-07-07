Украинцы обязаны делать поверку счетчиков газа и света: кто платит и что нужно знать

В Украине периодическая поверка счетчиков газа и электроэнергии является обязательной. Она подтверждает исправность и точность приборов учета, однако, в отличие от счетчиков воды, в данном случае расходы возлагаются не на потребителя, а на оператора газораспределительной сети или поставщика электроэнергии.

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Об этом напомнили в Госпродпотребслужбе. OBOZ.UA выбрал ключевую информацию и разобрался, как часто нужно проводить поверку и что происходит, если счетчик признают непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Кто оплачивает поверку счетчиков газа и электроэнергии

В Госпродпотребслужбе пояснили: в соответствии со статьей 17 Закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности" бытовые счетчики газа и электроэнергии подлежат обязательной периодической поверке, а также поверке после ремонта.

При этом периодическая поверка, техническое обслуживание, ремонт, демонтаж, транспортировка и повторная установка приборов, используемых для учета газа или электроэнергии, осуществляются за счет субъектов хозяйствования, предоставляющих соответствующие услуги. То есть оплачивать эти работы бытовым потребителям не нужно.

Такжеименно операторы сетей несут ответственность за своевременное проведение поверки и организацию всех необходимых работ. Поэтому потребителя не могут наказать за отсутствие поверки.

Как часто должны проводить поверку

Периодичность проверки зависит от типа прибора. Для газовых счетчиков межповерочные интервалы составляют:

счетчики класса точности 1,0 – один раз в два года;

счетчики класса точности 1,5 – один раз в восемь лет.

Счетчики электроэнергии подлежат поверке один раз в четыре года.

Отдельно законодательство предусматривает, что поверку газовых счетчиков, срок которой наступил во время отопительного сезона, должны провести в течение трех месяцев после его завершения.

Что происходит, когда счетчик снимают на поверку

Если на время проверки невозможно установить другой газовый счетчик, объем потребления определяется по среднемесячным или среднесуточным показателям аналогичного периода предыдущего года. Если потребитель пользовался газом менее шести месяцев, берется фактический период потребления.

Дальнейшие действия зависят от результатов поверки и от того, кому принадлежит сам счетчик. Если прибор является собственностью оператора ГРМ, он обязан в течение двух месяцев после демонтажа установить прибор за свой счет.

Если же счетчик принадлежит потребителю и после проверки признан пригодным к дальнейшей эксплуатации, оператор газораспределительной сети также должен установить его обратно не позднее чем через два месяца после снятия.

Что касается счетчиков электроэнергии, поверка может проводиться и без снятия прибора на время проверки. Но в случае демонтажа транспортировка и повторный монтаж осуществляются за счет субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по электроснабжению. Ответственность за своевременность проведения этих работ также возлагается на них.

Что делать, если счетчик не прошел поверку

В случае если метрологическая служба признает газовый счетчик непригодным для дальнейшей эксплуатации, оператор ГРМ оценивает целесообразность его ремонта. Если ремонт экономически и технически оправдан, после его завершения оператор должен установить отремонтированный прибор не позднее чем через два месяца со дня демонтажа.

Если же ремонт нецелесообразен, оператор обязан бесплатно установить собственный расчетный счетчик аналогичного типоразмера. Сделать это необходимо в течение 15 рабочих дней после получения результатов поверки, но не позднее двух месяцев с момента снятия прибора.

Одновременно потребителю должны вернуть его счетчик и письменно уведомить о результатах проверки и причинах принятого решения. Отказаться от установки расчетного счетчика оператора ГРМ в таком случае бытовой потребитель не может.

Как сообщал OBOZ.UA, многие устройства продолжают "крутить" электроэнергию, даже когда ими не пользуются. Дело в том, что они находятся в режиме ожидания – а это означает, что даже в неактивном состоянии они потребляют определенное количество электроэнергии.

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