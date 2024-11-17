Изменения, из-за которых могут лишить субсидии: что нужно знать получателям

Если семья получает жилищную субсидию, важно сообщать Пенсионному фонду (ПФУ), если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц в течение 30 дней. Несвоевременное сообщение может привести к прекращению выплат или пересмотру их размера.

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Об этом сообщили в ПФУ. Жилищная субсидия – государственная помощь, направленная на поддержку украинских семей, которые не могут самостоятельно оплачивать высокие счета за жилищно-коммунальные услуги.

Согласно пункту 90 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 г. №848, получатели субсидии должны обязательно уведомить ПФУ об изменении состава зарегистрированных лиц в течение 30 календарных дней с момента возникновения изменений. Это включает:

переезд зарегистрированного члена семьи в другой адрес;

выезд кого-либо из членов семьи за границу на постоянное место жительства;

смерть члена семьи, зарегистрированного в жилом помещении.

Если такие изменения не будут сообщены вовремя, это может привести к просмотру размера субсидии или даже ее прекращению. Заявление на получение субсидии необходимо подать:

новым заявителям , ранее не получавшим субсидию;

, ранее не получавшим субсидию; гражданам, у которых произошли изменения в имущественном состоянии (приобретение недвижимости, автомобиля);

в случае смены социального статуса (например, выход на пенсию);

если в семье есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ), проживающие в жилом помещении;

при изменении состава семьи, в частности, при переезде или регистрации новых членов семьи.

С весны 2023 г. в Украине действует упрощенная процедура подачи заявления на субсидию. Граждане могут воспользоваться несколькими удобными способами:

личное обращение в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

отправить заявление по почте в адрес территориального органа ПФУ;

подать документы онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение "Пенсионный фонд";

использовать портал Действие или обратиться в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

через уполномоченные лица местных органов власти.

Заявление на субсидию можно подать до 30 ноября 2024 года. Если документы представлены до даты, субсидия будет начислена задним числом – с 1 октября. Если обращение подано до 1 декабря, выплаты начнутся с месяца подачи заявления.

С началом отопительного сезона 2024-2025 годов ПФУ уже провел автоматический перерасчет жилищных субсидий для граждан, уже получавших эту помощь ранее. Это позволило учесть дополнительные расходы на отопление и увеличить размер субсидии без необходимости повторного обращения в ПФУ.

Автоматический перерасчет действует для тех, у кого не произошло изменений в составе семьи, имущественном состоянии или социальном статусе. Однако если такие изменения все же произошли, необходимо подать новое заявление и декларацию.

Если заявление на субсидию отклонено, граждане имеют 14 дней для подачи дополнительных документов или исправления ошибок. В случае отказа из-за несоответствия данных в официальных реестрах следует обратиться в Пенсионный фонд для корректировки информации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам автоматически перечислили размеры жилищных субсидий на отопительный сезон, учитывая дополнительные расходы на отопление. Подать документы на получение субсидии можно онлайн, по почте или лично в сервисных центрах, а упрощенный механизм подачи заявления упрощает процесс для граждан.

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