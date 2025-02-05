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Украинцы могут платить за свет вдвое меньше: что нужно для этого сделать

Дарина Герцева
Коммуналка
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Как платить меньше за электроэнергию

Украинцы могут платить за электроэнергию меньше (2,16 грн за кВт*ч), если установят многозонный счетчик, учитывающий время потребления тока. Для этого нужно подать заявление, купить сертифицированный счетчик и перенести использование мощных электроприборов на ночное время.

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Об этом пишет Штаб сплоченных общин. В отличие от обычного, многозонный счетчик учитывает не только объем потребленной электроэнергии, но и время, когда она используется.

Как платить за электроэнергию меньше

Это позволяет существенно экономить, особенно, если перенести часть потребления на ночной период. На сегодняшний день в Украине используют два основных типа таких счетчиков :

  • двухзонный счетчик – разделяет сутки на дневную и ночную зоны:
  • дневной тариф (07:00 – 23:00) – 4,32 грн/кВт·час;
  • ночной тариф (23:00 – 07:00) – 50% от стоимости, то есть 2,16 грн/кВт·час.
  • трехзонный счетчик – имеет три часовых зоны:
  • пиковая (08:00 – 11:00, 20:00 – 22:00) – коэффициент 1,5 (6,48 грн/кВт·ч);
  • полупиковая (07:00 - 08:00, 11:00 - 20:00, 22:00 - 23:00) – коэффициент 1 (4,32 грн/кВт·ч);
  • ночная (23:00 – 07:00) – коэффициент 0,4 (1,728 грн/кВт·ч).

Таким образом, чем больше электроэнергии вы используете в ночное время, тем больше экономия. Процедура подключения многозонного учета электроэнергии состоит из нескольких шагов:

  • подайте заявление на изменение тарифа у поставщика электроэнергии: вам понадобится паспорт, идентификационный код (ИНН) и договор с поставщиком электроэнергии;
  • оплатите услугу установки и получите список сертифицированных счетчиков;
  • приобретите счетчик у поставщика или самостоятельно (если приобретаете самостоятельно, он должен быть запрограммирован у оператора системы распределения);
  • согласуйте дату установки и вызовите мастера: демонтирует старый счетчик и установит и опломбирует новый;
  • получите акт о замене, после чего новый счетчик будет введен в эксплуатацию.

Как достичь максимальной экономии

После установки счетчика вы можете отслеживать разделение потребления на зоны в собственном кабинете поставщика электроэнергии. Чтобы оптимизировать потребление электроэнергии и извлечь максимальную выгоду от многозонного тарифа, следует перенести на ночное время работу мощных электроприборов. А именно:

  • бойлера – нагрев воды ночью обойдется вдвое дешевле;
  • стиральной машины – большинство современных моделей имеют таймер для отложенного старта;
  • посудомоечной машины – оптимально запускать ее после 23 часов;
  • зарядки для павербанков, ноутбуков и прочих гаджетов;
  • кухонной техники с таймером – мультиварки, аэрогрили, электропечи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине на рынке газа работают 9 поставщиков. Большинство украинцев будут платить за газ 7,96 грн. за кубометр, а с 1 февраля тарифы не пересмотрели.

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