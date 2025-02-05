Украинцы могут платить за свет вдвое меньше: что нужно для этого сделать
Украинцы могут платить за электроэнергию меньше (2,16 грн за кВт*ч), если установят многозонный счетчик, учитывающий время потребления тока. Для этого нужно подать заявление, купить сертифицированный счетчик и перенести использование мощных электроприборов на ночное время.
Об этом пишет Штаб сплоченных общин. В отличие от обычного, многозонный счетчик учитывает не только объем потребленной электроэнергии, но и время, когда она используется.
Это позволяет существенно экономить, особенно, если перенести часть потребления на ночной период. На сегодняшний день в Украине используют два основных типа таких счетчиков :
- двухзонный счетчик – разделяет сутки на дневную и ночную зоны:
- дневной тариф (07:00 – 23:00) – 4,32 грн/кВт·час;
- ночной тариф (23:00 – 07:00) – 50% от стоимости, то есть 2,16 грн/кВт·час.
- трехзонный счетчик – имеет три часовых зоны:
- пиковая (08:00 – 11:00, 20:00 – 22:00) – коэффициент 1,5 (6,48 грн/кВт·ч);
- полупиковая (07:00 - 08:00, 11:00 - 20:00, 22:00 - 23:00) – коэффициент 1 (4,32 грн/кВт·ч);
- ночная (23:00 – 07:00) – коэффициент 0,4 (1,728 грн/кВт·ч).
Таким образом, чем больше электроэнергии вы используете в ночное время, тем больше экономия. Процедура подключения многозонного учета электроэнергии состоит из нескольких шагов:
- подайте заявление на изменение тарифа у поставщика электроэнергии: вам понадобится паспорт, идентификационный код (ИНН) и договор с поставщиком электроэнергии;
- оплатите услугу установки и получите список сертифицированных счетчиков;
- приобретите счетчик у поставщика или самостоятельно (если приобретаете самостоятельно, он должен быть запрограммирован у оператора системы распределения);
- согласуйте дату установки и вызовите мастера: демонтирует старый счетчик и установит и опломбирует новый;
- получите акт о замене, после чего новый счетчик будет введен в эксплуатацию.
Как достичь максимальной экономии
После установки счетчика вы можете отслеживать разделение потребления на зоны в собственном кабинете поставщика электроэнергии. Чтобы оптимизировать потребление электроэнергии и извлечь максимальную выгоду от многозонного тарифа, следует перенести на ночное время работу мощных электроприборов. А именно:
- бойлера – нагрев воды ночью обойдется вдвое дешевле;
- стиральной машины – большинство современных моделей имеют таймер для отложенного старта;
- посудомоечной машины – оптимально запускать ее после 23 часов;
- зарядки для павербанков, ноутбуков и прочих гаджетов;
- кухонной техники с таймером – мультиварки, аэрогрили, электропечи.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине на рынке газа работают 9 поставщиков. Большинство украинцев будут платить за газ 7,96 грн. за кубометр, а с 1 февраля тарифы не пересмотрели.
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