Тариф на газ в Украине с 1 февраля: сколько придется платить за кубометр

В Украине на рынке газа работает 9 поставщиков. Большинство украинцев будут платить за газ 7,96 грн за кубометр, а с 1 февраля тарифы не пересмотрели.

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По данным обзора ГазПравды, на рынке газа для населения, как и в январе, присутствует 9 поставщиков. Из них 4 компании предлагают только годовую фиксированную цену, еще у 5 поставщиков есть и годовое, и месячное переменное предложение.

Стоимость одного кубометра газа для бытовых потребителей в рамках месячного предложения колеблется от 8,46 до 21,5 грн. Самая высокая месячная цена в феврале у ООО "Львовэнергосбыт". Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн.

Напомним, что более 98% потребителей газа в Украине – а это 12 миллионов домохозяйств – являются клиентами газоснабжающей компании Нафтогаз Украины. Для них минимум до конца апреля 2025 года действует годовая цена 7,96 грн за кубометр.

Отметим, тариф на газ не будет меняться до мая, говорится в постановлении правительства №812. Постановление действует до мая 2025, однако также есть закон, запрещающий повышать тариф во время военного состояния Так, "Нафтогаз" будет продавать голубое топливо по цене 7,96 грн за кубометр. Следовательно, повысить тарифы до конца войны невозможно без решения Рады.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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