Украинцы могут не платить за доставку газа: что нужно сделать и кому это позволено

В Украине в 2025 году плату за доставку газа обязаны платить все имеющие подключение к сети, даже если газом не пользуются. Единственный способ прекратить начисление – официально отключиться от газоснабжения.

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Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ( НКРЭКУ ). Украинские потребители газа продолжают получать так называемую вторую платежку – отдельный счет за доставку.

Даже если голубое топливо не используется совсем, платежка поступает, и ее необходимо оплачивать. Для многих людей, особенно пенсионеров и малообеспеченных, это дополнительная финансовая нагрузка. При этом никакие скидки или льготы для уязвимых категорий населения на оплату доставки не предусмотрены.

Согласно действующим нормам, плата за транспортировку начисляется автоматически на основе подключения к газовой сети. То есть, если дом или квартира подключены к газоснабжению, платежка будет приходить независимо от фактического потребления газа.

Стоимость газа для бытовых потребителей, зафиксированная на уровне 7,96 грн за кубометр, останется неизменной по меньшей мере до 30 апреля 2026 года благодаря правительственному мораторию на повышение тарифов. Но это не касается услуг по его доставке – за них начисление производится отдельно.

Единственный законный способ избежать оплаты – это официальное отключение от газораспределительной сети. Иными словами, пока сохранено техническое подключение, обязательство платить "вторую платежку" сохраняется. Льготы или исключения для пенсионеров, инвалидов или других социально уязвимых групп не предусмотрены.

Как отключиться от газоснабжения

Чтобы прекратить начисление транспортировки газа, необходимо расторгнуть договор с газовым оператором. Для этого нужно:

подать заявление к вашему оператору газораспределительной системы с просьбой расторгнуть договор;

получить акт о прекращении газоснабжения;

дождаться выезда специалистов, физически отключающих газ, перекрыв подачу или установив специальную заглушку.

Только после этого плата за доставку прекращается. В случае отказа оператора удовлетворить обращение или затягивание с отключением, потребитель имеет право обратиться с жалобой в НКРЭКУ – государственный регулятор, контролирующий деятельность поставщиков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, газ в Украине впервые за год торгуется дороже, чем в Европе : на рынке для бизнеса цена превысила €31,8/MWh, тогда как на европейском хабе TTF она осталась ниже – €31,5/MWh. В то же время, для бытовых потребителей тарифы остаются неизменными – действует государственный мораторий, запрещающий повышение цен на газ для населения.

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