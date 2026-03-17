Украинцы могут иметь свет несмотря на отключение: как правильно рассчитать мощность солнечных панелей

Солнечная энергетика в Украине постепенно переходит из разряда "альтернативы" в категорию практического решения для повседневной жизни. Украинцам советуют рассчитывать мощность солнечных панелей, исходя из собственного потребления электроэнергии, добавляя запас в среднем для дома достаточно 2,7-4 кВт. Такая система способна покрыть базовые потребности домохозяйства.

Об этом рассказала специалист по энергетической политике общественной организации "Екодія" Дарья Ярошовец в комментарии одному из профильных порталов для поиска недвижимости. Первый и самый важный шаг – понять, сколько электроэнергии реально потребляет дом.

Для этого достаточно посмотреть платежки за последние месяцы и определить среднее значение. Например, если домохозяйство использует около 250 кВт-ч в месяц, это и есть база для дальнейших расчетов.

Ключевой принцип прост, нужно соотнести ваше потребление с тем, сколько электроэнергии производят панели. В Украине 1 кВт солнечной электростанции в среднем генерирует примерно 3-4 кВт-ч электроэнергии в день (с учетом как солнечных, так и пасмурных дней). Для расчета используется формула:

нужная мощность = месячное потребление ÷ (средняя дневная выработка × количество дней);

P=2503.5×30≈2.38 кВтP = \frac{250}{3.5 \times 30} \approx 2.38\ \text{кВт}P=3.5×30250≈2.38 кВт.

В этом примере получается примерно 2,38 кВт. Но это лишь теоретическое значение. Эксперты советуют всегда закладывать дополнительную мощность:

из-за технических потерь;

из-за изменения погоды;

из-за возможного роста потребления.

Поэтому для дома с таким уровнем использования электроэнергии оптимально выбирать систему на 2,7-3 кВт. Если же планируется подключение энергоемких приборов – бойлера, кондиционера или электрокотла стоит сразу ориентироваться на 3,5-4 кВт или больше.

Самый распространенный вариант – крыша дома. Отмечается, что это удобно и не занимает дополнительного места на участке. Однако существуют и альтернативы:

установка на земле;

монтаж на фасадах;

специальные конструкции с возможностью изменять угол наклона.

Наземные системы часто даже эффективнее, ведь позволяют точнее настроить панели под солнце и упростить их обслуживание. Цена зависит от мощности и конфигурации системы, в среднем:

3-5 кВт – примерно 50–90 тысяч гривен за 1 кВт (вместе с монтажом);

более крупные системы – дешевле в пересчете на 1 кВт благодаря масштабу.

Если нужна автономность во время отключений, к системе добавляют аккумуляторы, что увеличивает общую стоимость, но делает дом более независимым от сети. В Украине действует механизм "зеленого тарифа", который позволяет продавать избыточную электроэнергию в сеть. Для этого нужно:

получить технические условия;

установить станцию;

подключить двунаправленный счетчик;

заключить договор с поставщиком.

По состоянию на сейчас выплаты могут составлять около 7,36 грн за кВт-ч избыточной электроэнергии. Отдельный тренд – совместные солнечные электростанции для нескольких домов. В Европе это известная модель энергетических сообществ, когда жители объединяются и вместе инвестируют в генерацию электроэнергии.

В Украине такой формат только набирает популярность, но имеет большой потенциал. По словам эксперта, солнечные панели становятся доступными как технологически, так и финансово, несмотря на начальные затраты, они позволяют:

уменьшить счета за электроэнергию;

защититься от отключений;

повысить энергонезависимость.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет Министров Украины отменил требование, по которому крупнейшие государственные компании должны были импортировать не менее 50% электроэнергии для собственных нужд. Решение может свидетельствовать о постепенном улучшении ситуации в украинской энергосистеме после зимнего дефицита электроэнергии.

