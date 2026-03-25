Украинцы массово проводят газ в свое жилье: как это сделать правильно и сколько может стоить

Из-за длительных отключений электроэнергии зимой больше всего пострадали украинцы, которые используют электроотопление и электроплиты. В такой ситуации газ является более надежной альтернативой, поэтому популярность услуги подключения к газовым системам заметно возросла.

О том, какие аспекты должны учесть украинцы при присоединении к газораспределительным сетям (ГРС), рассказали эксперты "ГазПравды". OBOZ.UA выбрал главное.

Процедура газификации начинается с подачи заявления местному оператору ГРС вместе с пакетом документов и опросным листом. В случае предыдущего пользования централизованным отоплением необходимо предоставить подтверждение отключения.

Оператор рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней, после чего предоставляет проект договора, технические условия и счета для оплаты. В целом процесс подготовки документов занимает несколько недель.

Типы присоединения и стоимость

Стоимость газификации зависит от типа присоединения:

Стандартное: расстояние до газопровода не превышает 25 м в селе или 10 м в городе, а мощность потребления – до 16 куб. м/ч. Цену такого присоединения утверждает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). К сумме следует добавлять 20% НДС. Срок выполнения – до трех месяцев. Например за стандартное подключение сети до 2,5 куб. м/ч в сельской местности в Волынской области оператору ГРМ нужно будет заплатить 23 868 грн. Нестандартное: во всех остальных случаях цена рассчитывается индивидуально. Она значительно выше и зависит от сложности работ.

Плата за присоединение покрывает только внешние работы (до счетчика). Проектирование и монтаж внутренних сетей (покупка котла, плит и обустройство системы отопления) оплачиваются отдельно. Суммарные расходы на внутренние работы могут достигать от нескольких десятков до более 100 тысяч гривен.

Если газопровод частный

Отдельную сложность представляют случаи, когда газопровод принадлежит частным лицам, общинам или кооперативам. В таких ситуациях, несмотря на то, что эксплуатацию сетей осуществляет оператор ГРМ, для подключения требуется письменное согласие владельца трубы.

Он может требовать компенсацию за подключение, причем ее размер не регулируется законом и может быть значительным. Поэтому потребителю стоит сравнить расходы на врезку в частную сеть с альтернативой – нестандартным подключением через оператора.

Могут ли отказать в подключении

Законодательство в целом не позволяет безосновательно отказывать в газификации. Основаниями для отказа являются:

Дефицит мощности: если пропускная способность сети в этой точке исчерпана . Тогда оператор должен предложить реконструкцию сети или другую, более отдаленную точку подключения (что удорожает процесс). Если заказчик отклоняет эти предложения, предоставляется официальный отказ.

. Тогда оператор должен предложить реконструкцию сети или другую, более отдаленную точку подключения (что удорожает процесс). Если заказчик отклоняет эти предложения, предоставляется официальный отказ. Нарушение процедуры: несоблюдение регламента подачи документов или самовольные действия.

В случае отказа оператор обязан его обосновать со ссылкой на законодательство и уведомить не только заявителя, но и регулятора. Потребитель имеет право обжаловать такое решение, подав жалобу в НКРЭКУ.

Таким образом, процесс газификации является формализованным, многоступенчатым и затратным. Общая стоимость состоит из нескольких уровней расходов и может существенно отличаться в зависимости от конкретных условий.

