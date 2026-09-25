Украинцы будут платить за свет 1,32 грн вместо 4,32 грн: для кого снижен тариф
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Украинцы, проживающие в квартирах и домах с электроотоплением, имеют право платить за электроэнергию в три раза меньше – 1,32 вместо 4,32 грн/кВт*ч. Для этого необходимо установить двухзонный счетчик – льготный тариф действует с 23 до 7 часов.
Об этом сообщает "Закарпатьеэнергосбыт". Льготный тариф будет действовать с 1 октября и вплоть до 30 апреля 2027 года, но только на первые потребленные 2000 кВт·ч. Правила регулируются постановлением Кабмина № 530 от 29 апреля 2026 года.
Стоимость электроэнергии в октябре
Стандартный тариф:
- первые 2000 кВт*ч – 2,64 грн/кВт*ч;
- каждый киловатт-час сверх льготного объема – 4,32 грн/кВт*ч;.
Потребители, установившие двухзонный счетчик, могут сэкономить ещё больше. Так, первые 2000 кВт*ч для них будут стоить:
- днем (07:00 – 23:00) – 2,64 грн/кВт*ч;
- ночью (23:00 – 07:00) – 1,32 грн/кВт*ч.
Как оформить тариф на электроотопление
- Разработка проекта
Закажите проект легализации или установки электроотопления в аккредитованной проектной организации.
- Монтаж и паспортизация
Установите оборудование в соответствии с проектом и получите технический паспорт/акт
- Внесение изменений в договор с ОСР
Обратитесь к своему оператору системы распределения для внесения изменений в технические характеристики объекта и договор о распределении
- Регистрация у поставщика услуг
Предоставьте обновленный договор или выписку с данными о наличии электроотопления своему поставщику для применения льготного тарифа в расчетах.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине повысили тарифы на воду в целом ряде населенных пунктов. При этом в некоторых городах рост составит более 200%. В Украине дорожают все составляющие тарифа на воду. В частности, электроэнергия, топливо, зарплаты работников, ремонтные работы и т. д. Например, в "Винницаоблводоканале" на своём сайте заявили, что стоимость электроэнергии для предприятия взлетела более чем в 5 раз, а тарифы на её передачу и распределение выросли втрое.
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