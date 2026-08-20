Украинцу отключили свет на две недели: он потребовал компенсацию морального вреда в размере 10 млн, суд частично удовлетворил иск

Гадяцкий районный суд Полтавской области удовлетворил иск местного пенсионера к "Полтаваоблэнерго" о возмещении морального вреда в связи с незаконным отключением электроснабжения. Пенсионер требовал компенсацию в размере 10 млн грн, однако суд постановил, что коммунальные службы должны выплатить 50 тыс. грн.

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Об этом говорится в решении по делу № 526/508/22 от 17 августа 2026 года. При этом в суде рассматривались события, произошедшие еще в мае 2020 года. Тогда сотрудники облэнерго пытались провести проверку счетчика, но хозяин дома предложил зайти во двор только одному представителю бригады. Компания расценила это как отказ в доступе и составила соответствующий акт.

Уже в июне 2020 года дом пожилой супружеской пары полностью отключили от электроэнергии. Почти две недели (до 23 июня) люди жили в жару без света, холодильника, стиральной машины, связи с родными и семейным врачом. Из-за отсутствия электричества испортились продукты.

Сначала истец оценивал свои моральные страдания в 150 000 грн, а впоследствии увеличил сумму иска до 10 миллионов гривен. Однако суд признал обоснованной и подлежащей взысканию сумму в размере 50 000 грн в качестве компенсации морального вреда. Остальные исковые требования были оставлены без удовлетворения.

На основании полицейских видеозаписей и материалов дела суд установил, что потребитель фактически не отказывал в доступе к приборам учета полностью, а действия облэнерго были неправомерными (что также подтверждалось отсутствием задолженности и ответом от НКРЭКП).

"В судебном заседании истец поддержал исковые требования, пояснил, что действиями сотрудников АО "Полтаваоблэнерго" ему и членам его семьи был причинен моральный ущерб на сумму 10 миллионов 65 грн, поскольку отключение его домовладения от электроснабжения произошло безосновательно. В мае – июне 2020 года он показывал заниженные показатели потребления электроэнергии, чтобы уложиться в лимит субсидии. 26.05.2020 он не препятствовал бригаде "Полтаваоблэнерго" в доступе к приборам учета, говорил, что "кто-то один из работников может зайти и осмотреть приборы учета", – говорится в материалах дела.

Гадяцкий районный суд Полтавской области постановил, что представители облэнерго неправомерно отключили пенсионера от электроэнергии. "Полтаваоблэнерго" должно выплатить значительную компенсацию за моральный ущерб.

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