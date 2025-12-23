Украинцев ждут новые отключения света: "Укрэнерго" предупредило о 24 декабря

В среду, 24 декабря, в подавляющем большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроснабжения для населения. Время действия и продолжительность ограничений будет определяться в зависимости от конкретного региона.

Об этом вечером 23 декабря сообщила компания "Укрэнерго". Для бизнеса и промышленных потребителей также будут действовать графики ограничения мощности.

Ситуация в энергосистеме может быстро меняться. Поэтому энергетики рекомендуют украинцам отслеживать ситуацию на официальных ресурсах своих областных энергоснабжающих компаний (все ссылки — в таблице ниже).

Отключения света могут измениться за несколько дней

Уже с этого дня отключений может стать меньше – до этой даты планируется перенаправить для нужд населения энергоресурс, полученный в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, речь идет об объеме "до 1 ГВт" электроэнергии.

По словам главы правительства, это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений у людей.

"Работаем и по другим направлениям, в частности увеличение импорта электрической энергии, восстановление поврежденной атаками врага генерации, а также наращивание индивидуальной генерации", – добавила Свириденко.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает атаковать энергетику Украины. Энергосистема нашей страны только с начала 2025 года пережила 4500 российских атак, но планы агрессора оставить украинцев без света и тепла не осуществляются благодаря работе энергетиков.

