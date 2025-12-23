Украинцев ждут новые отключения света: "Укрэнерго" предупредило о 24 декабря
В среду, 24 декабря, в подавляющем большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений электроснабжения для населения. Время действия и продолжительность ограничений будет определяться в зависимости от конкретного региона.
Об этом вечером 23 декабря сообщила компания "Укрэнерго". Для бизнеса и промышленных потребителей также будут действовать графики ограничения мощности.
Ситуация в энергосистеме может быстро меняться. Поэтому энергетики рекомендуют украинцам отслеживать ситуацию на официальных ресурсах своих областных энергоснабжающих компаний (все ссылки — в таблице ниже).
Отключения света могут измениться за несколько дней
Уже с этого дня отключений может стать меньше – до этой даты планируется перенаправить для нужд населения энергоресурс, полученный в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, речь идет об объеме "до 1 ГВт" электроэнергии.
По словам главы правительства, это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений у людей.
"Работаем и по другим направлениям, в частности увеличение импорта электрической энергии, восстановление поврежденной атаками врага генерации, а также наращивание индивидуальной генерации", – добавила Свириденко.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает атаковать энергетику Украины. Энергосистема нашей страны только с начала 2025 года пережила 4500 российских атак, но планы агрессора оставить украинцев без света и тепла не осуществляются благодаря работе энергетиков.
