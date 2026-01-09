Украинцев ждут масштабные отключения света: объявлено о графиках на субботу
В субботу, 10 января, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения. Их время действия и продолжительность традиционно будет различаться в зависимости от региона.
Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 9 января. Для бизнеса и промышленности также введут ограничения по всей Украине.
"Укрэнерго" не анонсирует количество очередей, которые остаются без света одновременно. Это связано с существенными различиями в энергетической ситуации в разных областях, поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах своих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 января, Россия нанесла массированный удар по украинской энергетике, который совпал с резким похолоданием и наступлением непогоды. В Киеве и ряде областей введены экстренные отключения электроэнергии, также в столице есть серьезные перебои с отоплением.
