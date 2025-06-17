Украинцев заставляют платить по неподписанному договору: законно ли взимать плату за доставку газа

Некоторых украинцев может удивлять взимание с них платы за доставку или распределение природного газа. Проблема в том, что многие могли не подписывать соответствующий договор и даже не знать о его существовании. Впрочем, он существует, а отсутствие под ним личной подписи не освобождает от ответственности за невыполнение условий.

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Как объясняют в консультационном центре "ГазПравда", многие люди не понимают, откуда взялась плата за доставку. Эксперты объясняют, что каждое домохозяйство в Украине, которое пользуется природным газом, является юридически связанным со своим оператором газораспределительных сетей (ГРС) через заключенный договор, даже если этот договор не был подписан собственноручно.

Почему же тогда потребители обязаны его соблюдать? Ответ кроется в Законе "О рынке природного газа", согласно которому услуги по распределению газа предоставляются на основании типовой формы договора, утвержденной Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Договор, о котором идет речь, был утвержден НКРЭКУ в 2015 году. Он является:

публичным - такие соглашения предлагают одинаковые условия большому количеству потребителей без персонализации (за исключением льготных категорий);

- такие соглашения предлагают одинаковые условия большому количеству потребителей без персонализации (за исключением льготных категорий); договором присоединения - позволяет потребителю присоединиться к уже установленным условиям без права их менять.

Использование типовой публичной формы объясняется тем, что в Украине насчитывается более 12 миллионов потребителей (домохозяйств) распределения газа. Поэтому индивидуальное подписание договоров невозможно.

В то же время Гражданский кодекс Украины предусматривает, что заключение договора может происходить не только через письменную подпись, но и через фактические действия, которые могут быть подтверждением согласия. В случае с распределением газа такими действиями являются:

фактическое потребление газа, подтвержденное счетчиком;

оплата счета за доставку газа;

подача заявления-присоединения.

Это означает, что потребители, которые используют газ и оплачивают услугу, автоматически принимают условия договора, даже если они его не подписывали. Поэтому любое домохозяйство, которое пользуется природным газом, обязано соблюдать условия договора распределения. Соответственно в случае нарушений они будут нести установленную законом и договором ответственность.

Действие тарифа на газ продлили

Сейчас большинство украинцев – более 98% потребителей – являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Ранее она продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Таким образом, в июле, августе, сентябре и т.д. частные клиенты компании будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр.

То есть, за потребление 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн. Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2025 году за доставку газа обязаны платить все, кто имеет подключение к сети, даже если газом не пользуются. Единственный способ прекратить начисления – официально отключиться от газоснабжения.

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