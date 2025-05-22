Украинцев судят за долги по коммуналке: платить заставляют даже беженцев

В Украине в прошлом году более чем из миллиона гражданских дел, которые зарегистрировали в прошлом году, 28,3% – дела по взысканию долгов за коммуналку, говорится в аналитике OpenDatabot. Для сравнения: среди общего количества дел категория "взыскание займов, кредитов" составляет всего 12%. Иски подают в том числе против беженцев.

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OBOZ.UA изучил несколько судебных производств с исками коммунальных предприятий против должников. Абсолютное большинство из них происходит по упрощенной процедуре. Это предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 161 Гражданского процессуального кодекса. Судебный приказ выдается в течение пяти дней с момента получения информации о зарегистрированном месте жительства должника. После этого у должника есть 15 дней, чтобы обжаловать приказ. И если он этого не делает, исполнительная служба получает возможность взыскивать задолженность.

Например, в реестр должников недавно попал житель Одесской области Николай Федорович. 28 мая ему исполнится 84 года (данные из реестра должников Минюста). Мы нашли судебный приказ, из-за которого пенсионер стал должником. Оказалось, что Николай Федорович не платил за содержание дома и придомовой территории. Жилищно-коммунальный сервис "Вузовский" получил судебный приказ о взыскании с мужчины 7,3 тыс. грн долга. При этом коммунальное предприятие даже не уплатило судебный сбор, объясняя это тем, что одесситы уже задолжали КП 42,1 млн грн, что повлекло "трудное материальное положение" предприятия.

Платить за коммуналку должны даже те украинцы, которые в квартирах не проживают, это касается в том числе беженцев. Если жилье не находится в зоне боевых действий, владельцы квартир обязаны платить как минимум за содержание дома и придомовой территории (а также за централизованное отопление, за доставку газа). Например, несколько месяцев назад во Львове ОСМД "Солнечное" выиграло иск против двух совладельцев квартиры. Они месяцами не платили взносы и накопили 21,8 тыс. грн долга. Франковский районный суд Львова обязал двух совладельцев жилья заплатить не только сам долг, но и 572,5 грн пени и 2,4 тыс. грн инфляционных потерь (в сумме 24,8 тыс. грн).

Кроме того, ответчики должны заплатить по 1,5 тыс. грн судебного сбора. То есть в сумме семья накапливала долг в размере 21,8 тыс. грн, но по решению суда должна заплатить уже 27,8 тыс. грн. И хотя ответчица в суде заявила, что "за границей проживает постоянно с 25 мая 2023 года и услугами ОСМД "Солнечное" не пользовалась по сегодняшний день", ее все равно обязали заплатить долг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не планируют повышать тарифы на электроэнергию и газ. Таким образом, абоненты нефтегаза (98% всех потребителей газа в Украине) продолжат получать топливо по 7,96 грн за 1 кубометр. А тариф на электроэнергию останется на текущем уровне 4,32 грн за 1 кВт*час. Пересмотр же расценок возможен только в случае чрезвычайной ситуации.

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