Украинцев снова запугивают графиками отключений газа: что происходит

Украинцев снова пытаются запугать фейками о графиках отключений газа. Однако газоснабжение осуществляется в полном объеме, а такие заявления – это попытка дестабилизировать общество и привлечь граждан к подписке на сомнительные сообщества.

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OBOZ.UA выяснил , почему эта информация – фейк и зачем ее распространяют.

С начала января 2025 года Украина официально прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. Однако украинская газотранспортная система была полностью готова к этому, и давление в системе достаточно для обеспечения всех потребностей населения.

"Нефтегаз" ранее уже отмечал, что все предприятия работают в штатном режиме, обеспечивая добычу, хранение и поставку газа для всех потребителей. Никаких графиков отключения газа не введены, и технически такие отключения невозможны.

"Газ – это не электричество. Отключить и затем включить газ технически очень сложно, поскольку это требует ряда мер безопасности. Никаких графиков отключений не будет", – заметил бывший генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Кто распространяет панику

Подобные фейковые сообщения чаще всего распространяются через анонимные Telegram-каналы.

Центр противодействия дезинформации ( ЦПИ ) ранее заявлял, что подобные новости являются манипуляцией. "Информация о графиках отключения газа в связи с прекращением транзита российского газа через Украину не соответствует действительности", - говорилось в сообщении.

Как распознать фейк

проверяйте источник: достоверная информация публикуется только на официальных сайтах правительственных органов или проверенных медиа;

обращайте внимание на орфографические ошибки: низкое качество текста свидетельствует о его недостоверности;

низкое качество текста свидетельствует о его недостоверности; не переходите по сомнительным ссылкам: особенно, если они ведут к Telegram-ботам или посторонним сайтам;

особенно, если они ведут к Telegram-ботам или посторонним сайтам; ищите подтверждения: просматривайте официальные источники, например сайты Нефтегаза или Центра противодействия дезинформации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине тариф на газ для большинства потребителей с 1 февраля не изменится и будет составлять 7,96 грн за кубометр.

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