Украинцев запугивают графиками отключений газа: что происходит

Заявления о введении графиков отключения газа в Украине – это фейк, направленный на создание паники у населения. Никаких ограничений по голубому топливу не прогнозируется, а цель этой дезинформации – увеличить аудиторию сомнительных СМИ.

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Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПИ). Некоторые медиа распространяют информацию об "официальном решении" об ограничении поставок газа в украинские дома, что вызвало беспокойство среди граждан.

С начала января 2025 Украина официально прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову. Это событие привлекло большое внимание общества, а различные анонимные источники стали использовать ситуацию для создания паники. В частности, они распространяют скриншоты якобы официальных новостей с вымышленными статьями о графиках отключения газа.

Для повышения охвата своих каналов злоумышленники используют популярный метод кликбейта – создание шокирующих заголовков и фейковых статей для привлечения внимания читателей. В таких сообщениях часто есть ссылки на Telegram-боты, якобы предоставляющие "актуальные графики" отключений.

ЦПИ официально опроверг эту информацию, подчеркнув, что никаких графиков отключения газа в Украине нет. "Информация о графиках отключения газа в связи с прекращением транзита российского газа через Украину – не соответствует действительности", – говорится в заявлении.

Также информацию опровергли и в "Нафтогазе". Отметив, что предприятия работают в штатном режиме, обеспечивая добычу, хранение и поставку газа всем потребителям, а информация о возможном введении графиков отключений газа не соответствует действительности.

Как распознать фейковую информацию

проверяйте источник информации: официальные сообщения публикуются на сайтах правительственных органов или в проверенных медиа;

официальные сообщения публикуются на сайтах правительственных органов или в проверенных медиа; обращайте внимание на наличие орфографических ошибок: часто фейковые статьи имеют грубые ошибки, что свидетельствует об их низком качестве;

часто фейковые статьи имеют грубые ошибки, что свидетельствует об их низком качестве; не переходите по сомнительным ссылкам: особенно если они ведут к неизвестным ботам или посторонним сайтам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, существенное повышение тарифа на транспортировку газа в Украину не повлияет на размер платежей за газ для бытовых потребителей. Дело в том, что речь идет об увеличении тарифа исключительно для бизнес-потребителей – до этого фактически не почувствующих этого повышения.

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