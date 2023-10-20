Украинцев пугают срывом отопительного сезона из-за долгов: в "Нафтогазе" объяснили ситуацию

Старт отопительного сезона в некоторых городах Украины снова затруднен из-за долгов производителей тепла. И хотя в украинских соцсетях и СМИ распространяются сообщения, что отопительный сезон якобы под угрозой, на самом деле в этот раз долги не помешают включению батарей в домах украинцев.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов. По его словам, сумма таких долгов за газ уже составляет 95 млрд грн и только 36 млрд грн из этой суммы – разница в тарифах, которую компенсируют из бюджета.

В то же время Чернышов заверил, что компания пока не настаивает на выплате именно разницы в тарифах, особенно в громадах, которые находятся в прифронтовых и деоккупированных регионах. Несмотря на это, некоторые города продолжают выплачивать полный объем долгов. При этом механизм компенсации разницы перед "Нафтогазом" еще не реализован, и правительство работает над решением этого вопроса.

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"Вопрос долгов в сфере энергетики – уже традиционный перед началом каждого отопительного сезона. На сегодняшний день компенсация разницы в тарифах еще не реализована, однако мы понимаем проблематику. Поэтому "Нафтогаз" пока не настаивает на уплате части долгов", – заявил Чернышов.

При этом Чернышов заверил, что отопительный сезон должен начаться "штатно", несмотря на предыдущие заявления, например властей Киева, о возможном срыве. "Газа достаточно. В частности, это (старт отопсезона. – Ред.) произойдет и в Киеве. Все будет стабильно, я предлагаю сосредоточиться на экономии энергии, тепла и газа", – подчеркнул глава "Нафтогаза".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине участились случаи, когда целые многоквартирные дома надолго отключают от газа. Люди могут оставаться без топлива месяцами, а газовщики объясняют это нормами безопасности.

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