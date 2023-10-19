Целые дома в Украине отключают от газа на несколько месяцев: законно ли это и что делать жильцам

В Украине участились случаи, когда целые многквартирные дома надолго отключают от газа. Люди могут оставаться без топлива месяцами, а газовщики объясняют это нормами безопасности: мол, они не могут провести ремонт труб внутри дома без отдельного договора. Поэтому жильцов вынуждают заключать договора на техобслуживание внутридомовых сетей. На самом деле это манипуляция, и вернуть газ в многоэтажку можно через суд.

Подобные жалобы стали все чаще поступать в информационно-аналитический центр "Газ-Правда". Поэтому эксперт Катерина Плотникова объяснила, насколько законны действия газовщиков, и как можно решить проблему.

"Надолго отключая дома от газа под предлогом аварийных ситуаций облагзы оперируют исключительно одной нормой законодательства, которая якобы предоставляет право на прекращение газоснабжения в случае незаключения договаора на ТО. Однако (газовщики. – Ред.) осознанно замалчивают другие действующие нормы и статьи", – объяснила специалистка.

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Поскольку услуги поставки и распределения природного газа являются коммунальными, в этом случае на защите потребителей стоит закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах". В частности, 16-я статья этого закона четко опеределяет, что предоставление таких осуществляется непрерывно, кроме времени, которое необходимо для ликвидации последствий аварий.

"То есть если причина аварийной ситуации устранена, то облгаз обязан возобновить газоснабжение своим абнентам. Кодекс ГРМ даже регламентирует сроки, когда именно после устранения последствий аварии поставка газа должна быть возобвнолена. В городах это 2 рабочих дня, в сельской местности – 5 календарных дней", - отметила Плотникова.

Кроме того, статья 19 того же закона устанавливает, что оператор ГРМ не имеет права требовать заключения договора на ТО внутридомовых сетей многоквартирного дома на условиях, которые не отвечают условиям типового договора, утвержденного НКРЭКУ. Но на самом деле такой договор до сих пор не утвержден регулятором.

Отключение газа из-за договора о ТО: что говорят суды

Судебная практика уже доказала противоправность действий некоторых газовиков. Потребители не опровергают законность отключения от газа, но предметом иска в подобных делах является невозобновление газоснабжения после устранения причин отключения, то есть аварии.

К примеру, в конце 2020 года Полтавский апелляционный суд и в мае 2023 года Днепровский апелляционный суд утвердили постановления, которые обязывали местные облагазы возобновить газоснабжение своим абонентам.

Обратиться в суд в этих случаях людей заставили действия операторов ГРМ, которые после устранения аварийных утечек в многоэтажках отказывались подавать газ. Их главным аргументом было именно отсутствие договоров на ТО.

И в обоих случаях суд поставил, что "факт отсуствия заключенного договора на техническое обслуживание системы газоснабжения не является безусловным основания для отключения добросовестного потребителя услуг от газоснабжения". В результате судебных разбирательств газ в дома истцов вернули.

ТО внутренних газовых сетей: как решить проблему

"Договор на ТО – это договор с газовщиками, который обязывает их обслуживать, ремонтировать и отвечать за газовые трубы, которые находятся в вашем доме. Да, сейчас без этого договора формально они не несут ответственности за ваши сети. Но проблема в том, что до сих пор не ясно, каким именно должен быть этот договор и сколько должно стоить такое обслуживание", – объяснила Плотникова.

В начале октября вступил в силу один их документов, который призван решить проблему. Теперь НКРЭКУ должна в двухмесячный срок с дня вступления в силу порядка ТО, то есть до 5 декабря 2023 года, разработать типовый договор и установить предельные тарифы на работы и услуги, которые входят в техобслуживание.

"Еще раз. Длительное отключение дома от газа – это нарушение прав потребителя. Безусловно, трубы нужно обслуживать и ремонтировать. И для этого следует заключить соответствующий договор со специалистами, согласно действующему законодательству. Но в условиях несовершенной нормативно-правовой базы действия операторов ГРМ касательно ограничения предоставления коммунальной услуги своим абонентам являются манипулятивными, и могут быть обжалованы в суде", – резюмировала эксперт.

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