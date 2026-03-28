Украинцев просят не включать мощные электроприборы 3 часа в сутки: что известно об отключении света 29 марта

В воскресенье, 29 марта, в Украине не ожидается введение графиков массовых отключений электроэнергии. В то же время энергосистема, которая получила повреждения из-за российских атак, остается нестабильной, и ситуация может меняться достаточно стремительно. Поэтому не исключены точечные обесточивания в отдельных регионах.

Такие выводы можно сделать из вечернего сообщения "Укрэнерго" от 28 марта. Энергетики также отмечают, что потребность в экономном потреблении электроэнергии остается актуальной.

"Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами в вечерние часы – с 18:00 до 21:00", – призвали специалисты.

В целом, стоит помнить, что ситуация может резко измениться. Так, 26 марта почасовые отключения электроэнергии не планировались, но впоследствии их неожиданно ввели в некоторых регионах страны.

В связи с этим OBOZ.UA советует украинцам следить за ситуацией в своем регионе. Обновления должны публиковаться на официальных ресурсах облэнерго, в том числе на сайтах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 28 марта частично останавливалось движение метрополитена – именно из-за падения напряжения. Также была приостановлена работа ряда троллейбусных и трамвайных маршрутов; в городе фиксировались проблемы с водоснабжением.

