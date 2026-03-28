Украинцев просят не включать мощные электроприборы 3 часа в сутки: что известно об отключении света 29 марта
В воскресенье, 29 марта, в Украине не ожидается введение графиков массовых отключений электроэнергии. В то же время энергосистема, которая получила повреждения из-за российских атак, остается нестабильной, и ситуация может меняться достаточно стремительно. Поэтому не исключены точечные обесточивания в отдельных регионах.
Такие выводы можно сделать из вечернего сообщения "Укрэнерго" от 28 марта. Энергетики также отмечают, что потребность в экономном потреблении электроэнергии остается актуальной.
"Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами в вечерние часы – с 18:00 до 21:00", – призвали специалисты.
В целом, стоит помнить, что ситуация может резко измениться. Так, 26 марта почасовые отключения электроэнергии не планировались, но впоследствии их неожиданно ввели в некоторых регионах страны.
В связи с этим OBOZ.UA советует украинцам следить за ситуацией в своем регионе. Обновления должны публиковаться на официальных ресурсах облэнерго, в том числе на сайтах:
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 28 марта частично останавливалось движение метрополитена – именно из-за падения напряжения. Также была приостановлена работа ряда троллейбусных и трамвайных маршрутов; в городе фиксировались проблемы с водоснабжением.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!