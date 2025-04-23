Украинцев предупредили о возможных отключениях света: россияне уничтожили важный энергетический объект

Россияне уничтожили ключевой энергетический объект Херсона, снабжавший город светом, атаки продолжаются и дальше. Украинцев, особенно жителей города призывают готовиться к возможным отключениям электроэнергии и максимально экономить свет.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Херсон снова под ударом. Российские войска еще раз нарушили договоренности и нанесли массированные обстрелы по одному из ключевых энергетических объектов города.

В течение последних суток по критически важной инфраструктуре непрестанно избивали из артиллерии и дронов-камикадзе. Несмотря на героическую работу украинских военных, всю ночь сдерживавших атаки, к утру ситуация на объекте стала критической. Россиянам удалось уничтожить инфраструктуру, отвечавшую за подачу света в Херсоне.

Уничтожение энергетического узла означает не только серьезные технические трудности для энергетиков, но реальную угрозу полного обесточивания. Херсон уже пережил зиму 2022-2023 с частыми отключениями, и теперь ситуация грозит повториться, по меньшей мере, локально.

Энергетики работают в усиленном режиме, пытаясь срочно стабилизировать подачу электроэнергии. Однако, как отметил Прокудин, в ближайшие дни возможны вынужденные отключения. Поэтому жителей Херсона призывают максимально экономно использовать электроэнергию — выключать ненужные приборы, не включать мощные электронагрузки без надобности и готовиться к перерывам в подаче света.

Также по официальной информации от " Укрэнерго " потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 23 апреля его уровень был на 3,9% выше, чем в предыдущий день. Также энергетики напоминают, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак.

Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Украинцев просят пользоваться мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 10.00 до 18.00.

Как готовиться к возможным отключениям

зарядите телефоны, павербанки и фонарики;

сделайте запас воды и пищи, не требующей приготовления;

держите под рукой теплые вещи и одеяла;

заранее узнайте расположение ближайших "пунктов несокрушимости".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не планируется всеобщее введение графиков подачи воды. Отдельные города, в частности Ровно, вынужденно ограничивают водоснабжение в пиковые часы из-за высоких тарифов на электроэнергию и финансовых трудностей водоканалов. Правительство работает над решением проблемы и критических угроз для системы водоснабжения нет.

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