Вода по часам во всех городах Украины? В НКРЭКУ ответили, реален ли такой сценарий и к чему готовиться

В Украине не планируют общее введение графиков подачи воды. Отдельные города, в частности Ривне, вынужденно ограничивают водоснабжение в пиковые часы из-за высоких тарифов на электроэнергию ифинансовых трудностей водоканалов. Правительство работает над решением проблемы и критических угроз для системы водоснабжения нет.

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Об этом OBOZ.UA рассказала эксперт в сфере энергетики и коммунальных услуг, екс-член НКРЭКУ Ольга Бабий. Последние заявления в медийном пространстве о возможном внедрении почасовой подачи воды по всей Украине повлекли за собой волну беспокойства среди населения.

В то же время эксперт объясняет: ситуация сложная, но некритическая, и о массовом отключении водоснабжения речь пока не идет. Впрочем, вопрос тарифов на воду и водоотвод в Украине стал проблемным из-за резкого роста стоимости электроэнергии.

Последний раз экономически обоснованные тарифы на воду пересматривали еще в 2021 году, до начала полномасштабной войны. Тогда в расчетах закладывалась стоимость электроэнергии на уровне 3,32 грн за кВт*ч, тогда как водоканалы вынуждены покупать электричество по цене 9,50 грн и выше.

"Действительно, многие водоканалы сегодня оказались в сложной ситуации. Тарифы не соответствуют реальным расходам, а местные бюджеты далеко не всегда могут компенсировать эту разницу. Это приводит к финансовым проблемам предприятий, обеспечивающих водоснабжение", – объясняет Ольга Бабий.

Ситуация стала особенно острой в Ривне, где местный водоканал заявил о необходимости временного перехода на почасовой график подачи воды из-за долгов предприятия. Подобный вариант также рассматривается в Ивано-Франковске, где задолженность населения перед водоканалом достигла 95 миллионов гривен.

По словам эксперта, такие решения могут быть ситуативными в отдельных регионах, но не являются общенациональной тенденцией. "На уровне государства нет централизованного решения о введении графиков водоснабжения по всей Украине. Проблемы есть в определенных городах, и они локальные. Там, где городские бюджеты поддерживают водоканалы, ситуация стабильная. В тех регионах, где такой поддержки нет, предприятия вынуждены искать выходы, в том числе временные ограничения в пиковые часы", – отмечает она.

В Ривне водоканал сообщил, что ограничения будут действовать только в часы наибольшей нагрузки на энергосистему – с 16:00 до 21:00, когда цена электроэнергии достигает 11-12 грн за кВт*ч. "Это необходимый шаг, чтобы предприятие могло продолжать работу. Мы не получаем прибыли, вопрос стоит о выживании водоканала", – объяснил и.о. директора "Ровнооблводоканала" Андрей Грухаль.

Бабий отмечает, что отдельно следует помнить о факторе войны. Водоснабжение напрямую зависит от стабильности энергосистемы, постоянно находящейся под угрозой из-за ракетных обстрелов. "Мы должны понимать, что страна находится в состоянии войны. И если будут возникать ограничения, они могут быть вызваны не только экономическими причинами, но и безопасностью – как это уже было во время массированных атак на энергосистему. Поэтому нужно сохранять спокойствие и воспринимать ситуацию комплексно", – подчеркивает специалистка.

На уровне правительства уже обсуждаются механизмы финансовой поддержки водоканалов для компенсации затрат на электроэнергию. Ожидается, что в ближайшее время будут приняты решения, которые помогут стабилизировать ситуацию. "Я убеждена, что правительство вмешается и найдет решение. Такие вопросы всегда решаются. Важно не сеять панику, а понимать, что это временные трудности, требующие совместного решения", – заключает она.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, если вовремя не передавать показатели счетчика электроэнергии, поставщик услуг может насчитать лишние киловатты. Чтобы этого не произошло в апреле, у украинцев осталось всего три дня, чтобы сообщить свои показатели.

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