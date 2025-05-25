Украинцев предупредили о повышении тарифов на тепло: как вырастет стоимость и когда

Украинцам, в частности киевлянам, после завершения войны могут повысить тарифы на тепло в полтора раза - с примерно 1500 до 2250 гривен в месяц. Это связано с тем, что нынешние тарифы не покрывают реальные расходы предприятий, и после отмены моратория они будут приведены к экономически обоснованному уровню.

Видео дня

Об этом рассказал директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин в комментарии СМИ. По его словам, тарифы, по которым сегодня потребители оплачивают отопление, являются экономически необоснованными, ведь реальные затраты предприятий примерно в полтора раза выше действующих ставок.

Сейчас тарифы на тепло, газ и горячую воду находятся под защитой моратория, который введен на время действия военного положения. Это означает, что любое повышение цен временно запрещено, чтобы не усложнять финансовое положение граждан во время войны. Однако после ее завершения мораторий будет отменен, и тогда коммунальные предприятия смогут выставить новые, экономически оправданные тарифы. "По факту окончания военного времени следует рассчитывать, что все тарифы будут подтягиваться к тарифу экономически обоснованного", - предупредил Лопатин.

Если сейчас средний счет за отопление в Киеве составляет около 1500 гривен, то после пересмотра тарифов сумма может вырасти до 2250 гривен. При этом вся разница между действующими и реальными затратами предприятий уже фиксируется и в будущем будет предъявлена для компенсации или постепенно будет учитываться в новых платежках. "Полученные убытки теплопоставщиков нужно будет как-то покрывать", - отметил представитель "Киевтеплоэнерго".

Такая ситуация наблюдается во всех городах Украины, где тарифы на тепло сохраняются неизменными из-за действия моратория. Энергетические компании, по словам специалистов, работают "в минус", и после стабилизации ситуации на рынке и завершения боевых действий будут вынуждены повысить цены, чтобы восстановить баланс доходов и расходов.

Пока что тарифы будут оставаться на уровне, зафиксированном государством. Но жителям стоит уже сейчас готовиться к потенциальному росту коммунальных платежей, в частности закладывать соответствующие расходы в свои финансовые планы, изучать программы субсидий и энергоэффективности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения до 31 октября 2025 года. Таким образом, в июне, июле и т.д. украинцы будут платить за свет по текущему тарифу - 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!