Украинцев предупредили о масштабных отключениях света 7 ноября: где смотреть графики
В большинстве регионов Украины завтра, 7 ноября будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики отключений света будут действовать с 08:00 до 21:00. Следить же за отключениями в своем регионе следует на официальных страницах облэнерго.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: одновременно будут ограничивать подачу электричества от 0,5 до 1,5 очередей пользователей.
"7 ноября в большинстве регионов Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления. Причина – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.
Графики могут изменить
В то же время, подчеркнули энергетики, время и объем ограничений могут измениться. А потому за актуальной информацией следует следить на официальных ресурсах облэнерго:
Как действовать после появления света
Вместе с тем, отметили в "Укрэнерго", ныне система нуждается в экономном потреблении электроэнергии. При чем даже тогда, когда ее подают в дома и квартиры после отключений.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", – призвали энергетики.
Для промышленности ограничения также будут действовать
Также, рассказали в "Укрэнерго", ограничения будут действовать и для промышленности. При чем дольше, чем для бытовых потребителей – с 08:00 до 22:00.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды, а также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.
