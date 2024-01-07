Украинцам рассказали о планах на тариф на электроэнергию: сколько нужно будет платить

Украинцам в ближайшее время не стоит ожидать роста тарифов на электроэнергию. По крайней мере, до окончания отопительного сезона платить за свет нужно будет по текущим расценкам: 2,64 грн за киловатт-час – причем независимо от объема потребления.

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Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко, передает пресс-служба министерства. "До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", – говорится в сообщении.

Напомним: тариф в 2,64 грн за киловатт-час без учета объема потребления действует в Украине с лета. Таким образом, при потреблении, например, 239 кВт*ч сумма в платежках составит 630,96 грн.

До этого же расценки были ниже. Так:

при условии потребления до 250 кВт*ч тока в месяц каждый киловатт-час стоил 1,44 грн;

если было потреблено больше 250 кВт*ч – 1,68 грн.

Таким образом, при потреблении тех же 239 кВт*ч платить нужно было 344,16 грн. Т.е., почти на 290 грн меньше, чем теперь.

В то же время, Галущенко отмечает:повышение тарифа уже принесло позитивные результаты. В частности, позволило аккумулировать около 16-18 млрд грн, которые были направлены, среди прочего, на проведение ремонтной кампании на объектах государственных "Укргидроэнерго" и "Энергоатома".

"Огромную помощь по восстановлению энергосистемы оказали граждане. Был изменен тариф для населения, и, в частности, благодаря этим средствам, уплаченным потребителями, нам удалось восстановиться", – отметил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же за год, с ноября 2022-го по ноябрь 2023-го, коммунальные тарифы в Украине подскочили на 13%. Кроме электроэнергии значительно – хотя и гораздо меньше – выросли расценки на уборку мусора. Они увеличились на 8,7%.

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