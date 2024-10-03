Украинцев кормят фейками о новом тарифе на свет: сколько будем платить на самом деле

В украинском сегменте соцсетей распространяется фейк о якобы повышении тарифа на электроэнергию для населения до 6,5-7 грн. Однако эту информацию уже опровергли – ни энергетики, ни Кабинет министров, в компетенции которого и находятся тарифы на свет для населения, не делали подобных заявлений. А это значит, что украинцы продолжат платить за электричество по фиксированному тарифу 4,32 грн/кВт*ч.

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Об этом заявил СЕО энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. "Во-первых, Yasno и представители нашей компании ничего не говорили о тарифах на электроэнергию для населения. Во-вторых, этот вопрос находится исключительно в компетенции Кабмина. И от них тоже не было никаких заявлений и объявлений. В-третьих, доверяйте официальным источникам информации, а не слухам от экспертов, которые решили использовать бренд для усиления своих фантазий", – заявил Коваленко.

Он также добавил, что подобные заявления приводят к паническим настроениями среди людей. А кроме того, клиенты энергокомпаний начинают перегружать телефонные линии поддержки. Это, очевидно, мешает специалистам решать настоящие проблемы потребителей.

Ранее в TikTok и других соцсетях начало стремительно набирать популярность видео с комментарием Олега Попенко о якобы повышении тарифов на электроэнергию для населения в 2025 году на 60%. В этом комментарии эксперт упомянул представителей парламента и энергетических компаний. "Это (якобы новые цены на электроэнергию. – Ред.) уже озвучили представители народного депутата Нагорняка (Сергей Нагорняк, "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ. – Ред.), представителей ДТЭК и Yasno", – сказал Попенко.

Тариф на электроэнергию: сколько на самом деле будут платить украинцы в ближайшее время

В Украине тарифы на электроэнергию для домохозяйств останутся неизменными как минимум до 1 мая 2025 года. Это означает, что и осенью, и в течение зимнего периода 2024-2025 годов стоимость 1 кВт*ч составит 4,32 грн/кВт*ч.

Однако следует отметить, что в Украине фактически применяются различные тарифы на электроэнергию, включая многозонные тарифы и специальные тарифы для тех, у кого установлено электрическое отопление. В частности:

После увеличения тарифов на электроэнергию в июне 2024 года был введен льготный тариф для использования электроэнергии в целях отопления.

Для таких потребителей в отопительный сезон стоимость каждого киловатт-часа составляет 2,64 грн. Однако существуют ограничения. По льготному тарифу "для отопления" можно оплачивать только первые 2 тыс. кВт*ч в месяц и только в течение периода с 1 октября по 30 апреля.

При наличии двухтарифного счетчика ("день-ночь") применяются два разных тарифа: дневной и ночной.

Дневной тариф действует с 7:00 до 23:00 и равен основному тарифу – 4,32 грн за киловатт-час. В ночное же время (с 23:00 до 7:00) есть возможность платить за электроэнергию по льготному тарифу. Он вполовину ниже действующего (и дневного) – применяется коэффициент 0,5, т.е. сейчас это 2,16 грн/кВт*ч.

При установленном трехзонном счетчике действуют три тарифа.

В пиковые часы владельцы таких счетчиков платят за свет больше, а в ночные – втрое меньше. Так, тариф с 23:00 до 07:00 (ночной) составляет 1,728 грн/кВт*ч; тариф с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн/кВт*ч; тариф с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн/кВт*ч.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом в Украине действительно подняли некоторые цены на свет. Но ни одно из таких повышений не касается бытовых потребителей. В частности:

на период с 1 октября до 31 декабря 2024 года временно повысили тариф на электроэнергию для клиентов поставщика "последней надежды" (ППН) – стоимость тока повысится исключительно для предприятий, которые остались без постоянного поставщика и получают электричество от "Укринтерэнерго";

НКРЭКУ начала пересмотр предельных цен на некоторых сегментах рынка электрической энергии – ожидается, что в результате с 1 ноября поднимутся некоторые тарифы для бизнеса.

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