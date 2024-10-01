В Украине утвердили новый тариф на электроэнергию: кого зацепит и зачем это нужно

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала пересмотр предельных цен на некоторых сегментах рынка электрической энергии. Однако это коснется только коммерческих потребителей и поможет сбалансировать энергосистему и обеспечить коммерческий импорт электроэнергии.

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Об этом сообщили в НКРЭКУ. Регулятор объяснил, что речь идет о ценах электроэнергии на рынке "на сутки вперед". Такое решение коснется бизнеса, а не бытовых потребителей, которые продолжат платить за свет по фиксированному тарифу 4,32 грн/кВт*ч.

Так, предельные цены на рынке в сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) изменятся с 1 ноября. Ожидается, что они будут установлены на таком уровне:

с 00:00 до 07:00 - 5 600 грн/МВт*ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - 6 900 грн/МВт*ч;

с 17:00 до 23:00 - 9 000 грн/МВт*ч.

"1 октября 2024 года Регулятор на своем заседании принял решение об одобрении проекта постановления НКРЭКУ "О предельных ценах на рынке "в сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке". Таким образом, Комиссия начала регуляторную процедуру по пересмотру предельных цен на соответствующих сегментах рынка электрической энергии", – сообщили в нацкомиссии.

Эта процедура предусматривает проведение открытых обсуждений, в ходе которых все заинтересованные участники рынка электроэнергии могут предоставить свои предложения и замечания. Регулятор их рассмотрит и проработает.

В НКРЭКУ напомнили, что цель пересмотра граничных цен на рынке электроэнергии – обеспечить условия для коммерческого импорта электрической энергии из стран Европы для покрытия возможного дефицита мощности после российских террористических атак на энергосистему осенью и зимой. Такое решение не повлияет на стоимость электроэнергии для населения и призвано:

сбалансировать энергосистему;

обеспечить стабильное электроснабжение всех категорий потребителей.

Впрочем, конкретных даты и времени начала проведения открытых обсуждений не сообщили. Эти данные станут известны позже.

Как уже сообщал OBOZ.UA, для одной категории потребителей с 1 октября тариф на электроэнергию снизится с 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*ч. Речь идет о тех украинцах, которые пользуются электрическим отоплением (с утвержденным проектом, а не просто электрический обогреватель) – за первые 2 тыс. кВт*ч в месяц они смогут платить по тарифу 2,64 грн/кВт*ч.

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