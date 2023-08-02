Украинцам в августе установили тарифы на газ: кому придется платить на 2 грн за каждый куб больше

В Украине стоимость газа для тех, кто пользуется услугами не "Нафтогаза", а других поставщиков, разная. Всего тарифы обнародовали 12 поставщиков, а и цена составляет от 7,7 до 9,99 грн за куб (тариф самого популярного поставщика "Нафтогаз" не изменился и составляет 7,96 грн).

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Об этом говорится в публикации ГазПравда. Так, до 31 июля свои годовые ценовые предложения на последний месяц лета обнародовали 12 поставщиков. Стоимость газа по сравнению с предыдущими месяцами снова не изменится. В зависимости от компании цены на голубое топливо в августе будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 – выше. Напомним, что большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Это 12,4 млн украинских домохозяйств, покупающих топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 включительно. Полный список украинских поставщиков газа для населения и их цен в августе 2023 года – ниже в таблице.

"Эру Людям" – 7,7 грн

"Энерджи трейд групп" – 7,79 грн

""Нафтогаз Украины" – 7,96 грн

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн

"Прикарпат Энерго Труйд" – 7,98 грн

"Полтавагаз Сбыт" – 7,99 грн

"Окко контракт" – 7,99 грн

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн

YASNO – 8,46 грн

"Аскания энерджи" – 9,95

"СвітлоГаз" – 9,99

Как сообщал OBOZREVATEL, поверка счетчиков газа обросла мифами. Мы разобрались, нужно ли бежать в облгаз и будут ли штрафы для украинцев.

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