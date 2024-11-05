Украинцам увеличили субсидии: почему пересчитали размер помощи
Пенсионный фонд (ПФУ) пересчитал размеры жилищных субсидий на отопительный сезон. Причина – добавление к перечню коммунальных услуг услуги отопления.
Об этом сообщили в самом ПФУ. Там отметили: перерасчет произошел автоматически.
"С началом отопительного сезона Пенсионный фонд Украины автоматически перечисляет получателям жилищных субсидий размеры этих выплат. Ведь в перечень коммунальных услуг добавляется услуга отопления, за нее необходимо платить, соответственно размер субсидии должен расти", – говорится в сообщении.
Как подать заявление на субсидию
При этом подчеркивается: если до сих пор заявление на получение субсидии не было подано, это все еще можно сделать. При чем в несколько способов – в частности:
- Лично – обратившись в сервисный центр ПФУ.
- По почте – обратившись по адресу территориального органа Фонда;
- Онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд".
Какая информация необходима для заявления?
- Сведения о членах семьи, проживающих в помещении.
- Адрес проживания, по которому должны начислять субсидию;
- Тип субсидии (жилищно-коммунальные услуги или твердое топливо);
- Реквизиты счета в формате ІВАN, на который должны зачисляться субсидии при назначении.
Как узнать свой размер субсидии
В то же время, отмечается, узнать размер будущей субсидии на время отопительного сезона можно самостоятельно. Для этого стоит:
- зайти в личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ;
- посмотреть нужную информацию в разделе Моя субсидия.
Кто имеет право на оформление субсидии
Оформить же субсидию имеют право несколько категорий граждан. В частности:
- лица, зарегистрированные в доме/квартире;
- лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в доме/квартире на основании договора аренды;
- внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживает в доме/квартире – причем даже без заключения договора аренды;
- несовершеннолетние дети, оставшиеся без родительской опеки, или недееспособные лица трудоспособного возраста, над которыми установлена опека (по заявлению опекуна или попечителя);
- индивидуальные застройщики – если дом не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется.
"При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных или задекларированных в жилом помещении. Если кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, его доходы не учитываются", – рассказали на Правительственном портале.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, семьи, получающие субсидию и установившие энергооборудование на сумму до 150 тыс. грн, не будут терять эту помощь. Таким образом в Кабмине хотят побудить украинцев самостоятельно заботиться о подготовке к зиме – которая, признается, будет тяжелой.
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