Украинцев понуждают готовиться к зиме самостоятельно: что будет с субсидиями для тех, кто купит энергооборудование

Семьи, получающие субсидию и установившие энергооборудование на сумму до 150 тыс. грн, не будут терять эту помощь. Таким образом в Кабмине хотят побудить украинцев самостоятельно заботиться о подготовке к зиме – которая, признается, будет тяжелой.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: Минсоцполитики получило задание разработать и внести на рассмотрение правительства соответствующий проект решения.

"Зима будет сложной, поэтому всячески поощряем граждан к энергостойкости. В частности, к установке альтернативных источников питания и генерации: солнечных панелей, ветровых установок, накопителей электроэнергии. При этом люди не должны лишиться права на жилищную субсидию", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: также Минсоцполитики должно разработать механизм, по которому размер субсидии на оплату электроэнергии не будет уменьшаться даже в случае перебоев электроснабжения.

В свою очередь, в Дії напоминают: жилищную субсидию не назначают, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, превысившую 50 000 грн. Таким образом,после анонсированного решения Кабмина эта норма не будет действовать относительно покупки энергооборудования.

Также Шмыгаль сообщил, что в преддверии зимы государство разворачивает масштабную программу зимней поддержки украинцев. И одним из элементов этого являются именно субсидии.

"2,8 млн украинских семей получат жилищные субсидии и льготы. Пенсионный фонд уже перечислил их размер в этот отопительный сезон. В бюджете на 2025 год мы предусмотрели 42 млрд грн на эти нужды", – рассказал он.

Кроме того, для военных был упрощен механизм назначения жилищно-коммунальных льгот. А для переселенцев с середины января 2025 года будет запущена программа субсидий на арендуемое жилье – однако не для всех. Эта опция, отмечается, будет доступна семьям, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов.

"Около 500 тыс. домохозяйств этой зимой получат выплаты на покупку твердого топлива, в том числе дров и уголь. Эти средства в размере до 21 тысячи гривен на семью уже выплачиваются в прифронтовых регионах", – рассказал премьер.

В то же время, отметил Шмыгаль, Украина обеспечена достаточным количеством собственных энергетических ресурсов для прохождения грядущей зимы. Более того, подчеркнул он, это будет уже второй отопительный сезон, "когда мы будем использовать только украинский газ".

"Запасов газа в подземных хранилищах хватит для бытовых потребителей, для теплокоммунэнерго, бюджетных учреждений. При этом, формируя запасы, мы учли потребности в работе газовых установок децентрализованной генерации", – рассказал глава правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же для большинства украинцев, которым назначали субсидию во время неотапливаемого сезона, Пенсионный фонд (ПФУ) произведет расчет самостоятельно. Однако некоторым потребителям коммунальных услуг все же придется обратиться в органы ПФУ для расчета и назначения субсидий – в частности, тем, кто раньше не получал эту помощь от государства и планирует оформить жилищную субсидию впервые.

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