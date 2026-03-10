Украинцам снова отключают свет: какие графики ввели 10 марта
Во вторник, 10 марта, в ряде регионов Украины продолжаются графики почасовых отключений электроэнергии – ограничения ввели с 8 утра и до конца суток. При этом графики не действуют в Одессе и некоторых райцентрах области – там до сих пор аварийные отключения.
Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения света в Украине 10 марта: главное
- В части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
- В тех же областях применены графики ограничения мощности для промышленности.
- Все ограничения действуют с 08:00, то есть ночью свет не отключали.
- Ситуация с отключениями может меняться в течение дня, потому украинцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго (все ссылки – на это странице ниже).
Отключения электроэнергии в регионах: какие графики действуют
Киев
В столице все еще применяют индивидуальные графики отключений света, так что обычные графики и очереди не действуют. Узнать расписание ограничений можно, указав свой адрес на сайте компании, в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой".
Киевская область
Действуют почасовые отключения. Обесточивания при этом запланированы не для всех групп.
Одесская область
В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. В остальной области – почасовые обесточивания. График нужно узнавать по конкретному адресу на сайте "ДТЭК Одесские электросети".
Полтавская область
Графики применяются в объеме 1-1,5 очередей. Наибольший объем отключений (1,5 очереди) запланирован на пиковые часы с 08:00 до 11:00 и с 16:00 по 22:00.
Где смотреть график отключений света в каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, для киевлян временные персонализированные графики отключений электроэнергии будут действовать как минимум до апреля из-за сетевого дефицита и технических ограничений. Возвращение к классическим графикам возможно только после стабилизации энергосистемы и улучшения состояния электросетей.
