Украинцам следует жестко экономить: какие приборы "едят" больше всего электроэнергии

В результате постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры Россией, в Украине сложилась сложная ситуация в энергосети, которая привела к введению стабилизационных и аварийных графиков отключения света по всей стране. В связи с этим, признали в правительстве, экономия электричества должна стать новой нормой жизни для всех украинцев – ради недопущения лишней нагрузки на сеть и уменьшить вероятность почасовых отключений.

"Учитывая всю сложность ситуации, в который раз призываем граждан бережно использовать электроэнергию. Это должно стать новой привычкой и новой нормой для всех нас", – сказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Самый простой способ экономии – отказ от одновременного использования энергозатратных приборов. Как рассказали на Правительственном портале, больше всего электричества "едят" кондиционер, бойлер и обогреватели – 2-3 кВт*час. Далее идут:

стиральная машина – 2-2,5 кВт*час;

микроволновка, электрочайник – 1,5-2 кВт*час;

фен, утюг, пылесос – 0,5-1,5 кВт*час;

компьютер – 0,4-0,8 кВт*час;

холодильник – 0,3-0,6 кВт*час;

телевизор – 0,1-0,4 кВт*час.

"Например, сначала разогрейте пищу в микроволновке, затем включите утюг. Перенесите по возможности стирку на дневные или ночные часы суток. Не используйте кондиционеры и бойлеры для нагрева в часы пик утром и вечером", – отметили в правительстве.

Что даст экономия энергии

В свою очередь, в Минэнергетики объяснили: экономить электричество нужно для балансировки энергосистемы и стабилизации энергоснабжения. Что поможет уменьшить продолжительность отключений.

"Важно снизить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00). Промышленных потребителей просим максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы", – рассказали там.

Украинцам придется привыкать жить с отключениями света

В то же время, энергетики признают: быстро решить текущие проблемы в украинской энергетике не удастся. А потому не проводить в ближайшее время отключений света для бытовых потребителей не получится.

"Украинцам придется привыкнуть к жизни в условиях периодических ограничений электроснабжения. Это следствие масштабных атак россиян на энергосистему Украины в марте-апреле", – рассказали в "Укрэнерго".

При этом там подчеркнули: наличие графика не означает, что свет будут точно выключать. Но "когда ситуация в энергосистеме будет ухудшаться – отключения будут точно применяться".

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, в Украине ожидается улучшение в энергосистеме уже на следующей неделе. Однако отключения света все равно будут – просто, вероятно, с большими перерывами.

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