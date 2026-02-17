В Киеве на Печерске в помещении салона красоты загорелся генератор. Подробности и фото

В центре Киева на Печерске произошел пожар в помещении салона красоты. Как оказалось, огонь возник из-за возгорания генератора.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины инцидента установят правоохранители.

Пожар на Печерске

По словам спасателей, во вторник, 17 февраля, в 12:41 к ним поступило сообщение о пожаре в Печерском районе Киева на улице Евгения Коновальца.

"На месте происшествия обнаружили, что произошло возгорание генератора в помещении салона красоты. Тушение пожара было затруднено из-за неисправного пожарного гидранта. Пожар локализовали в 13:08 на площади 10 кв. м и уже в 13:14 – ликвидировали", – уточнили в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что, к счастью, жертв и пострадавших нет. На месте работало 15 спасателей и 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Пожары в столичном регионе

В Оболонском районе Киева ночью загорелась трансформаторная подстанция, в результате чего огнем также были повреждены пять автомобилей. По словам местных жителей, чрезвычайному происшествию предшествовал взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева вечером 6 февраля произошел пожар. Второй раз за последние два дня возгорание произошло в гостинице "Днепр".

