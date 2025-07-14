Украинцам назвали тариф на свет с 1 сентября: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

В настоящее время в Украине действует тариф на электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до до 31 октября 2025 года (т.е., в августе, сентябре и октябре) – поскольку ранее Кабмин принял решение о продлении фиксированного тарифа до этого срока.

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Решение правительства закреплено постановлением № 480 от 29.04.2025. "В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", – говорится в дополнении к документу.

В то же время, время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако в настоящее время ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Таким образом, в ближайшее время ожидать повышения тарифов на электроэнергию украинцам, скорее всего, не стоит.

В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку

Тем временем, а год – с июня 2024-го по июнь 2025-го – коммунальные тарифы в Украине выросли. В целом, рост составил 2,4%.

Впрочем, подорожало не все. В частности, на прежнем уровне осталась стоимость:

Электроэнергии.

Природного газа.

Горячей воды, отопления.

В то же время, услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 13%. Также выросли тарифы на:

Уборку мусора – подорожала на 9,3%.

Содержание и ремонта жилья – на 3,7%.

Водоснабжение – на 0,7%.

Канализацию – на 0,6%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты – ведь возможность утечки газа есть всегда.

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