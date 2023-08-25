Украинцам рассказали, что будет с тарифами на отопление зимой: к чему готовиться

Украинцам не будут повышать тариф на отопление по крайней мере, до окончания грядущего отопительного сезона. В частности, "Нафтогаз" будет и дальше продавать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной стоимости 7,4 грн за кубический метр.

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О фиксации тарифов сообщили в Кабмине. Там разъяснили: действие механизма возложения социальной обязанности на рынке природного газа продлено до середины апреля 2024 года.

"Обеспечиваем неизменность тарифов на тепло для населения в новом отопительном сезоне. "Нафтогаз" будет и дальше реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене – 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров", – говорится в сообщении.

Также подчеркивается: это решение является частью "комплексных мер по подготовке к зиме". Так, среди прочего, идет работа над обеспечением "надежной защиты от российских ракет и дронов" критической инфраструктуры страны.

Сколько нужно будет платить за свет

До окончания отопительного сезона не планируют в Украине менять и тариф на электроэнергию. Таким образом, в сентябре украинцы будут платить за свет 2,64 грн за киловатт-час – независимо от объема потребления.

"Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", – сказал министр энергетики Герман Галущенко.

В целом коммуналка в Украине подорожала

Тем временем, с июля 2022 года по июль-2023 услгуи ЖКХ в Украине подорожали на 14,7%. Больше всего – именно электричество, сразу на 69,7%.

Более чем на 10% выросли расценки и на некоторые другие услуги. В частности:

уборка мусора подорожала на 14,3%;

содержание и ремонт жилья – на 10,6%.

Значительно меньший рост продемонстрировали услуги по управлению многоквартирными домами – 2,7% Еще меньший:

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление вообще подешевели. Снижение цены составило 0,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на текущую стабильную ситуацию с электроэнергией, энергетики и профильные эксперты предупреждают украинцев: с наступлением холодов отключения света могут вернуться. Ввиду этого, готовиться к возможным проблемам следует уже сейчас. В частности, запасаться вещами, необходимыми для согревания.