Украинцам озвучили тариф на свет в сентябре: сколько нужно платить

Минэнергетики не планирует менять текущий тариф на электричество для бытовых потребителей до конца отопительного сезона в 2024 году. Таким образом, в сентябре украинцы будут платить за электроэнергию 2,64 грн за киловатт-час – независимо от объема потребления.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Впрочем, косвенно он допустил возможность того, что расценки все-же будут пересмотрены – подчеркнув, что в министерстве "очень надеются" на прохождения всего отопительного периода с текущим тарифом.

"Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон", – сказал министр.

Зачем повысили тариф

Как объяснил Галущенко, повышение стоимости электричества было вынужденной мерой. На такой шаг, по его словам, власти пошли ради получения дополнительные средства на ремонт энергосистемы, поврежденной российскими атаками.

"Все расчеты показывали: мы не сможем максимально восстановить систему до следующей зимы. И, соответственно, провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддержать генерацию", – объяснил он.

Коммуналка в Украине подорожала

Тем временем, с июля 2022 года по июль-2023 услгуи ЖКХ в Украине подорожали на 14,7%. Больше всего – именно электричество, сразу на 69,7%.

Более чем на 10% выросли расценки и на некоторые другие услуги. В частности:

уборка мусора подорожала на 14,3%;

содержание и ремонт жилья – на 10,6%.

Значительно меньший рост продемонстрировали услуги по управлению многоквартирными домами – 2,7% Еще меньший:

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.

В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление вообще подешевели. Снижение цены составило 0,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, лишних затрат при потреблении света можно избежать. В частности, с помощью двухзонного счетчика, который работает по принципу "день – ночь". То есть, электроэнергия днем дороже, а ночью дешевле.