Украинцам рассказали, будут ли подавать электричество по графику: последствия массированного обстрела 2 января

Несмотря на массированную российскую атаку 2 января в Украине не возникло необходимости применять графики отключений электроэнергии. Причина – атака не несла критической угрозы работе энергосистемы.

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Об этом рассказал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщили в компании. Он отметил: в целом система работает сбалансированно.

"Несмотря на определенные повреждения и сложности, вызванные сегодняшней атакой, она не несла критической угрозы для работы энергосистемы. Следовательно, нет необходимости во введении чрезвычайного или особого положения в энергосистеме", – говорится в сообщении.

При этом Кудрицкий отметил: последствия попаданий россиян в "целый ряд энергообъектов" на Киевщине уже преодолены. В частности:

оперативно была возобновлена работа необходимого оборудования – "и уже большинство потребителей города Киева и близлежащих населенных пунктов имеют надежное электроснабжение";

возобновлена работа систем водоснабжения города.

"Если у кого-то из потребителей Киевщины и города Киева до сих пор нет энергоснабжения, то его восстановление – это вопрос буквально нескольких часов", – сказал Кудрицкий.

Что нужно иметь на случай отключений света

В целом же украинские энергетики пока справляются со всеми возникающими сложностями и не прибегают к плановым отключениям электроэнергии. Однако полностью исключать такой возможности не нужно – как и аварийных отключений. Ведь если Россия продолжит массовые обстрелы Украины, избежать их не удастся.

В связи с этим украинцев уже призывают активно готовиться к возможным проблемам – чтобы снизить их влияние на свою жизнь. В частности, запастись водой и едой.

Так, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА), воды следует запасти по меньшей мере на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической. На одного взрослого человека в сутки требуется:

3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость);

10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Также нужно запастись едой – прежде всего той, которая не будет портиться без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры) и пр.

Также в КГГА советуют заготовить вещи, которые помогут пережить возможный блэкаут в относительном комфорте. В частности:

купить FM-радио на батарейках – чтобы быть в курсе актуальных событий в случае исчезновения мобильной связи и интернета;

сделать запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечах, спичках, батарейках и т.д.;

наполнить домашнюю аптечку всеми необходимыми лекарствами;

подготовить горелку с газовым баллоном или на сухом спирте;

подготовить теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних любимцев;

позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток – приобрести светорефлекторную одежду или светоотражающие ленты на рукава, сумку или рюкзак.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в "Укрэнерго" призвали украинцев не верить фейковым сообщениям о многочасовых отключениях света "с завтра". Там отметили: в настоящее время у украинской энергосистемы достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности всех потребителей.

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