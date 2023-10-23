Украинцев пугают фейками о многочасовых отключениях света "с завтрашнего дня": чего ожидать на самом деле

В "Укрэнерго" призвали украинцев не верить фейковым сообщениям о многочасовых отключениях света "с завтра". Там отметили: в настоящее время у украинской энергосистемы достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности всех потребителей. Изменить же ситуацию могут только российские обстрелы энергоинфраструктуры.

"Если не будет обстрелов, "Укрэнерго" сейчас не видит предпосылок для дефицита и отключений. Поэтому не ведитесь на заголовки и утверждения, будто кто-то знает точный план врага", – призвали в самой компании.

При этом там подчеркнули: подобные сообщения преследуют две цели. В частности:

расшатать украинское общество;

"заработать тридцать сребреников на ваших заходах на тот или иной телеграмм-канал".

"Посчитайте, сколько раз эти медиа или каналы обманули вас за последний месяц, прогнозируя отключения, которых не было", – резюмировали в "Укрэнерго".

Видео дня

С чего все началось

Предшествовал этому заявлению "разгон" в соцсетях на прошлой неделе (16-22 октября) видео из телемарафона, в котором говорилось о предстоящих отключениях электричества. При этом видео оказалось старым, а озвученная в нем информация, соответственно, уже не соответствовала действительности.

"Охотники за кликами и участники гонки "напугай украинцев блекаутом" на прошлой неделе прибегли к грязному фейку. Взяли старое видео телемарафона "Единые новости", озвучили информацией о "многочасовых отключениях от завтра" со ссылкой на "Укрэнерго", – подчеркнули энергетики.

Графики разрабатывают ежегодно уже 10 лет

В целом же графики отключения электричества не являются чем-то экстраординарным. Как рассказал советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, их разрабатывают ежегодно уже 10 лет – на случай чрезвычайной ситуации.

"Сам факт наличия графиков отключения не говорит о том, что их планируют применять. Но этот инструмент должен быть в пакете, которым может воспользоваться диспетчер", – объяснил Бойко.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил: графики являются элементом подготовки к возможному возобновлению обстрелов украинской энергосистемы. Ведь они:

помогут минимизировать последствия;

сбалансировать систему.

"Графики разработаны, проработаны на местности. Они рассчитаны в том числе на атаки. Понятно диспетчерам, как нужно действовать, когда атаками будет нанесен тот или иной вред. По моему мнению, эта часть подготовки сделана качественно", – подчеркнул Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, платить за электричество в октябре украинцы будут по тому же тарифу, что и в сентябре. Он составляет 2,64 грн за киловатт-час, причем независимо от объема потребления.

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