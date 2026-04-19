Украинцам прогнозируют лето без отключений света: при каких условиях это станет возможным

В Украине летом не прогнозируют существенных и длительных отключений света, ведь плановые ремонты на АЭС проводятся поэтапно и не должны повлиять на стабильность энергосистемы. В то же время ситуация зависит от безопасности энергетической инфраструктуры и экономного потребления электроэнергии самими украинцами.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в комментарии Киев24. По его словам, ситуация пока контролируемая, а риски масштабных перебоев – ограничены.

Одним из ключевых факторов, влияющих на стабильность энергоснабжения, являются плановые ремонты атомных энергоблоков. В Украине такие работы проводятся регулярно и по четкому графику, что позволяет избежать критических нагрузок на систему.

Сейчас в ремонте находятся два энергоблока, и в дальнейшем они будут поочередно заменяться другими. Такой подход позволяет:

равномерно распределять нагрузку;

сохранять баланс производства электроэнергии;

избегать резких дефицитов мощности.

По оценкам Нагорняка, лето 2026 года должно пройти без существенных и длительных отключений электроэнергии. При этом полностью исключать локальные ограничения нельзя, ведь все будет зависеть от внешних факторов. Среди ключевых рисков:

погодные условия (жара традиционно увеличивает потребление);

возможные атаки на энергетическую инфраструктуру;

технические сбои или аварии.

Впрочем, при условии стабильной работы системы украинцы не должны почувствовать значительных проблем с электроснабжением. Энергетики уже имеют опыт работы в кризисных условиях и научились быстро реагировать на вызовы.

Несмотря на относительно позитивный прогноз, энергетики призывают украинцев не терять бдительность и продолжать экономно использовать электроэнергию. Особенно это касается пиковых часов – утра и вечера, когда нагрузка на сеть является наибольшей. Простые действия могут существенно помочь системе:

не включать одновременно мощные приборы;

переносить использование техники на ночные часы;

выключать лишнее освещение и электроприборы.

