Украинцам показали график отключения электроэнергии на 28 июля: когда не будет света
В Украине 28 июля отключать электроэнергию будут с 18:00 до 22:00. Остальные части суток графики применять не будут.
"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 18:00 до 22:00", – сообщают в ДТЭК. Как отметили в "Укрэнерго", отключать будут только одну очередь. Ситуация с отключениями улучшилась благодаря понижению температуры воздуха, а также выводу из ремонта части блоков АЭС.
Что означают очереди отключений
- 1 очередь графиков – 4 часа ограничений в сутки;
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
- 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.
Какие почасовые графики действуют в разных регионах
В Харькове и области гарантированное отключение длится три часа в сутки, однако, как сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона, часов без света стало больше из-за аномальной жары.
При этом в Харькове, по словам Терехова, нет перебоев с водоснабжением. "У нас устойчивое водоснабжение. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы децентрализовать систему энергоснабжения, потому что прекрасно понимаем, что дальше будет труднее и нам нужно иметь собственное энергоснабжение", – отметил мэр Харькова.
Отключения в Харьковской области начались еще до значительных проблем с генерацией, а графики меняются каждые несколько дней. Свою группу отключений можно посмотреть здесь.
График для Днепра и области публикуется на сайте ДТЭК в специальном разделе. В текстовую форму необходимо ввести населенный пункт и адрес. Альтернативные способы узнать об отключениях на Днепропетровщине:
- чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram;
- кол-центр по телефонам: 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.
На Донетчине в график внесены только гарантированные отключения электроэнергии и периоды, когда свет точно должен быть. Однако продолжительность отключений больше.
Расписание отключений света по адресу можно узнать на сайте ДТЭК для Донецкой области. Также о графике можно спросить:
- в чат-боте "ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram;
- в кол-центре по телефонам: 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.
В Киеве и области каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Как результат, максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения – от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели. В Киеве с 27 июля изменили графики отключения электроэнергии.
- сайты ДТЭК: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";
- чат-боты: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;
- телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.
У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.
Какие графики действуют в других регионах
Во Львове и области график отключений предусматривает всего два часа гарантированного отключения света. Еще два часа – возможные отключения. Всего есть 5 групп отключения света. Здесь можно по адресу увидеть свою группу. Если сайт не работает, можно воспользоваться чат-ботами компании:
- https://t.me/loeserviceBot
- https://www.viber.com/loebot
В Сумах и области график разделен на очереди. Вот здесь есть полный список адресов, найдите свой адрес и посмотрите, к какой группе относитесь. Есть график для всех групп. Также можно обратиться по телефону:
- 0 (800) 300-247
- (0542) 659-659
В Запорожье и области график состоит из 6 очередей для бытовых и юридических потребителей электроэнергии. Порядок и продолжительность отключений будут определяться непосредственно в случае необходимости, о чем будет сообщено дополнительно на информационных ресурсах ОАО "Запорожьеоблэнерго". Здесь опубликован и полный список адресов и очередей (групп отключений). Также можно обратиться за консультацией:
- https://t.me/ZPEnergoBot
- 0 (800) 304-502
Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.
Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.
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