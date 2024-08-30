Украинцам показали график отключений света на 31 августа – он может измениться в любой момент

В Украине 31 августа ограничения на потребления электроэнергии будут круглосуточными. Предполагается, что график смягчится и обойдется без дополнительных отключений света. Впрочем, ситуация может измениться в любой момент, как это уже было сегодня, 30 августа.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "В объемах применения ограничений возможны изменения", – говорится в сообщении.

Пока же энергетики прогнозируют, что отключать будут по 1-2 очереди одновременно. Предварительный объем ограничений:

00:00-16:00 – одна очередь отключений;

16:00-22:00 – две очереди отключений;

22:00-24:00 – одна очередь отключений.

Дополняется...